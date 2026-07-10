शिवरायांचं सागरी स्वराज्य जपणाऱ्या पराक्रमी योद्ध्याची कथा! महाराजांच्या मावळ्याचा पराक्रम आता सिनेमागृहात

ANGRE MOVIE BASED ON MARATHA NAVAL HISTORY: शिवरायांच्या सागरी स्वराज्याची धुरा सांभाळणारा मराठा कान्होजीराजे आंग्रे यांच्या जीवनावर आधारित 'आंग्रे' हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते राजेश मापुसकर करणार आहे. तसंच मॅजिक पिक्चर्स आणि अबंडंटिया एंटरटेनमेंट यांच्या संयुक्त विद्यामानं सिनेमाची निर्मिती होणार आहे..भारतीय इतिहासातील सर्वात पराक्रमी नौदल सेनापतींपैकी एक सरखेल कान्होजीराजे आंग्रे मानले जातात. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेल्या सागरी स्वराज्याची धुरा समर्थपणे पुढे नेली. त्यांनी चार दशकांहून अधिक काळ भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीचं ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज आक्रमकांपासून संरक्षण केलं..भारतातील आघाडीची चित्रपट निर्मिती संस्था अबंडंटिया एंटरटेनमेंटने आपल्या सर्वात भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी चित्रपटाची घोषणा केली आहे. मराठा आरमाराचा गौरवशाली इतिहास मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची संधी मिळणार असल्याने इतिहासप्रेमी आणि चित्रपटप्रेमींमध्ये या चित्रपटाबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..‘भूतम भयम्’मधील ‘जठाई’चा थरारक लूक समोर! कोण आहे ही अभिनेत्री? ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.