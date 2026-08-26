मनीषा कोईरालाच्या जास्त शॉट्समुळे अनिल कपूर झाले होते इनसिक्युअर; म्हणाले, ‘गाणं माझं होतं, पण...’

ANIL KAPOOR MANISHA KOIRALA 1942 A LOVE STORY SONG SHOOTING STORY: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते अनिल कपूर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांनी अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या. त्यांचा ‘1942: अ लव्ह स्टोरी’ हा सिनेमा तर प्रचंड हिट झाला. या सिनेमाची कथा, अभिनय आणि सिनेमातील गाणी सगळच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ हे गाणं तर सुपरहिट ठरलं. परंतु याच गाण्याच्या शुटिंगदरम्यान अनिल कपूर प्रचंड चिडले होते. .'मला इनसिक्युअरिटी होऊ लागली होती'वरायटी इंडियाला मुलाखत देताना अनिल कपूर यांनी 'एक लडकी को देखा तो ऐसा लगा' गाण्याच्या शूटिंगदरम्यानचा किस्सा सांगितला. गाण्याचं शूटिंग झाल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं की, जास्त शॉट्स मनीषा कोईराला यांच्यावर घेतले जाताय. त्यामुळे त्यांना इनसिक्युअरिटी होऊ लागली होती. अनिल कपूर या गाण्यात त्यांच्या प्रेयसीचं कौतूक करत असतात. परंतु शुटिंग सुरु झाल्यावर त्यांचे शॉट्स घेतलेच जात नव्हते. सगळे शॉट्स मनिषाचे घेत होते. त्यानंतर त्यांना असुरक्षित वाटू लागलं. .अनिल कपूर दिग्दर्शक विधू चोप्राकडे गेले आणि नाराजी व्यक्त केली. अनिल कपूर यांनी सांगितलं की, , “गाणं माझं आहे! मी माझ्या गर्लफ्रेंडचं कौतुक करत आहे, पण तुम्ही माझे शॉट्सच घेत नाही,”. मात्र, या गाण्यात मनीषा कोईराला अतिशय सुंदर दिसत होत्या आणि त्या चित्रपटातील भावनिक धागा होत्या. ही प्रेमकथा असल्याने अभिनेत्रीला सुंदर पद्धतीने दाखवणंही महत्त्वाचं होतं..पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'माझ्याशी लीड अभिनेत्रीप्रमाणे आणि मनीषासोबत लीड अभिनेत्याप्रमाणे वागलं जात होतं.'मात्र, चित्रपटातील काही गाणी आधीच रेकॉर्ड झाली होती. जेव्हा अनिल कपूर यांनी ही गाणी ऐकली, तेव्हा त्यांचा निर्णय बदलला. “या गाण्यांवर लिप-सिंक मीच करणार,” असं त्यांनी ठरवलं. .तेजस्विनी लोणारी झाली आई! गोंडस मुलाला दिला जन्म, सरवणकर कुटुंबात आनंदाला उधाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.