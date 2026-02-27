Video: ‘इंद्रकुमार, मला का घेतलं नाही?’'धमाल 4'बद्दल बोलताना अनिल कपूर म्हणाले...'अजयने मना किया क्या?'

ANIL KAPOOR REACTS TO DHAMAAL 4 SNUB: ‘धमाल’ फ्रँचायझीतील महत्त्वाची भूमिका साकारणारे Anil Kapoor यावेळी मात्र Dhamaal 4 मध्ये दिसणार नाहीत. ‘सुबेदार’ चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान त्यांनी याबाबत मिश्किल प्रतिक्रिया दिली. एका कार्यक्रमात बोलताना अनिल यांनी आजवर काम केलेल्या सर्व दिग्दर्शकांशी त्यांचे संबंध चांगले असल्याचं सांगितलं. .त्यानंतर 'धमाल ४' बद्दल बोलताना ते विनोदात म्हणाले की, 'अरे इंद्रकुमार, काय झालं? 'धमाल ४' मध्ये मला का घेतलं नाहीस? ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. अजय देवगणने सांगितलं का? मला नको घ्यायला? त्यांचं हे असंच 'हे असंच चालू असतं' असं म्हणत त्यांनी विषयाला तिथंच पुर्णविराम दिला..अनिल कपूरकडून हा विषय संपवण्यात आला असला तरी प्रेक्षकांना मात्र अनिल कपूर यांची कमी भासवणार आहे. दरम्यान, ‘धमाल ४’मध्ये मूळ कलाकार अजय देवगण, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, संजय मिश्रा आणि जावेद जाफरी पुन्हा एकत्र दिसणार आहेत. .त्यांच्यासोबत ईशा गुप्ता, संजिदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर आणि रवि किशन हे चेहरेही नव्याने चित्रपटात येणार आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन इंद्रकुमार करत असून, निर्मितीची जबाबदारी अजय देवगणसह इतर निर्मात्यांकडे असल्याचे सांगण्यात आले आहे..ईदला नाहीतर आता 12 जूनला येतोय 'धमाल 4', 'या' कारणामुळे बदलली प्रदर्शनाची तारीख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.