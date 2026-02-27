Premier

Video: ‘इंद्रकुमार, मला का घेतलं नाही?’'धमाल 4'बद्दल बोलताना अनिल कपूर म्हणाले...'अजयने मना किया क्या?'

ANIL KAPOOR JOKES ABOUT MISSING OUT ON DHAMAAL 4: ‘धमाल’ मालिकेतील महत्त्वाची भूमिका साकारणारे अनिल कपूर यावेळी ‘धमाल ४’मध्ये दिसणार नसल्याने चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे. ‘सुबेदार’ चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान त्यांनी अजय देवगण आणि दिग्दर्शक इंद्रकुमार यांच्यावर मिश्किल टोला लगावत हसतच विषय संपवला.
Apurva Kulkarni
Updated on

ANIL KAPOOR REACTS TO DHAMAAL 4 SNUB: ‘धमाल’ फ्रँचायझीतील महत्त्वाची भूमिका साकारणारे Anil Kapoor यावेळी मात्र Dhamaal 4 मध्ये दिसणार नाहीत. ‘सुबेदार’ चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान त्यांनी याबाबत मिश्किल प्रतिक्रिया दिली. एका कार्यक्रमात बोलताना अनिल यांनी आजवर काम केलेल्या सर्व दिग्दर्शकांशी त्यांचे संबंध चांगले असल्याचं सांगितलं.

