माधुरी दीक्षित कधी चिडते? अनिल कपूर यांनी सत्य सांगूनच टाकलं, म्हणाले...

THE KAPIL SHARMA SHOW FUNNY MOMENT FEATURING MADHURI DIXIT: माधुरी दीक्षित हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक अभिनेत्यांसोबत काम केलय. तेजाब सिनेमानंतर अनिल कपूर आणि माधुरीची जोडी प्रचंड लोकप्रिय झाली. १९८८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली. दोघांनी राम लखन, बेटा, राजकुमार या सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं. त्यानंतर दोघांची जोडी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसली..आता एवढी वर्ष काम केल्यानंतर त्यांच्या अफेअरच्या चर्चा रंगल्या. परंतु दोघांनीही त्या चर्चांना दुजोरा दिला नाही.दरम्यान काही वर्षापूर्वी दोघांनी कपिल शर्माच्या शोमध्ये उपस्थिती लावली होती. त्यावेळी कपिलने त्यांना विचारलं की, 'एकमेकांबद्दलच्या अशा काही गोष्टी सांगा, ज्या सामान्य लोकांना माहित नाहीय.' त्यानंतर अनिल कपूरने माधुरीला केव्हा राग येतो? याबाबत खुलासा केला होता..अनिल कपूर शोमध्ये माधुरीबद्दल बोलताना म्हणाले, 'तिला खाण्याची प्रचंड आवड आहे. ती सेटवर कोणावर चिडत नाही, ना कधी कोणावर नाराज होते. परंतु तिला वेळेवर जेवण दिलं नाही, किंवा लंच ब्रेकला वेळ झाला, तर ती प्रचंड संतापते. सगळ्यांना चिडून म्हणते, 'खाना कहा है...' असं म्हणत अनील कपूरने तिची अॅक्टिंग सुद्धा करुन दाखवली.'.त्यावेळी माधुरीने सुद्धा अनिल कपूरचा किस्सा सांगितला. ती म्हणाली, 'सेटवर जेव्हा लंच टाईम होतो तेव्हा अनिलजी कधीच स्वत:च्या ताटात जेवत नाही. सगळ्यांकडे जातात आणि कोणी काय-काय आणलंय ते पाहतात. जर सगळे जेवायला बसले आणि अनिल कपूर आले ते सगळ्यांना विचारतात. तु काय आणलय. वडा आणलाय? मस्त वाटतोय. असं म्हणत ते सगळ्यांच्या ताटातील एक एक घास टेस्ट करतात.'.एका क्षणात सगळं बदललं ! मधू कांबीकरांच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण प्रसंग, स्टेजवर नाचल्या, अन्...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.