ANIL KAPOOR MADHURI DIXIT BETA FILM BOX OFFICE COLLECTION: बॉलिवूडमध्ये एकेकाळी माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर यांची जोडी प्रचंड हिट होती. दोघांचे प्रत्येक सिनेमे सुपरहिट व्हायचे. त्यातील एक म्हणजे 'बेटा'. 1992 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमाला जवळपास ३४ वर्ष पुर्ण झाली आहेत. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली. परंतु या सिनेमात सुरुवातीला माधुरीची नाहीतर श्रीदेवीची निवड झाली होती. परंतु श्रीदेवींनी नकार दिल्यामुळे माधुरीला हा सिनेमा करण्याची संधी मिळाली. परंतु माधुरी काम करणार हे कळल्यावर अनिल कपूर प्रचंड संतापले होते..'बेटा' हा सिनेमा ३ एप्रिल १९९२ मध्ये प्रदर्शित झाला. या सिनेमात अनिल कपूर आणि माधुरी मुख्य भूमिकेत होते. परंतु माधुरीआधी निर्मात्यांची पहिली पसंती ही श्रीदेवी होत्या. अनिल कपूर यांना सुद्धा श्रीदेवीसोबत काम करण्याची इच्छा होती. परंतु श्रीदेवी यांनी सिनेमाची ऑफर नाकारली. त्यानंतर निर्मात्यांनी माधुरी दीक्षितला चित्रपटासाठी विचारणा केली..माधुरी दीक्षितची ‘बेटा’साठी निवड झाल्याचं समजताच अनिल कपूर नाराज झाल्याचं म्हटलं जातं. काही वृत्तांनुसार, अनिल कपूर यांना माधुरीपेक्षा श्रीदेवी यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा होती. श्रीदेवी यांनी नकार दिल्यानंतर निर्मात्यांनी एखाद्या प्रसिद्ध अभिनेत्रीला चित्रपटात घ्यावं, असं अनिल कपूर यांनी सुचवलं होतं. माधुरीला मुख्य भूमिकेत घेतल्यास चित्रपट चालणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, पुढे चित्रपटाच्या यशाने हे अंदाज चुकीचे ठरवले..परंतु या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली. त्याकाळी बेटा सिनेमानं २३.५ कोटीची कमाई केली होती. तर सिनेमाचं बजेट ४ कोटी रुपये होते. म्हणजेच बजेटच्या तुलनेत चित्रपटाने अनेक पटींनी अधिक कमाई केली..राजामौलींचा 'वाराणसी' लांबणीवर पडणार? ७ एप्रिलची रिलीज डेट बदलण्याची चर्चा; कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.