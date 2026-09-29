अनिल कपूरशी लग्न केलं पण एकट्याच हनीमूनला गेल्या सुनीता! नवऱ्यासमोर ठेवली होती ‘ही’ अट; काय होता किस्सा?

SUNIТА KAPOOR'S CONDITION BEFORE MARRIAGE TO ANIL KAPOOR: बॉलिवूड अभिनेता अनिल कपूर सध्या 'इंडिया के टॉप १ परसेंट:द अनिल कपूर शो' होस्ट करत आहे. हा शो स्टार प्लसवर प्रसारित होतोय. नुकत्याच झालेल्या एका भागात स्पर्धकांशी बोलताना अनिल कपूर यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही किस्से शेअर केले. यावेळी त्यांनी लग्नानंतर पत्नी सुनीता कपूर या एकट्याच हनीमूनला गेल्या होत्या असा खुलासाही केला. तसंच लग्नाआधी सुनीता यांनी अनिल कपूरसमोर एक अट ठेवल्याचंही सांगितलं. .शोमध्ये कंगना रणौतच्या क्वीन सिनेमाचा उल्लेख झाला, त्यावेळी अनिल कपूर यांना त्यांच्या हनीमूनची आठवण झाली. याबद्दल सांगताना ते म्हणाले, 'सुनीता हनीमूनला एकट्याच गेल्या होत्या. मी त्यांच्यासोबत गेलो नव्हतो.' तसंच यावेळी ते पत्नीचं कौतूक करत असंही म्हणाले की, 'सुनीताहीच माझ्या मनाची राणी आहे आणि कायम राहील.'.शोमध्ये अनिल कपूर यांनी त्यांच्या लग्नाआधीचा एक किस्सा शेअर केला. त्यावेळी त्यांनी सुनीता यांची लग्नासाठी असलेली एक अट सांगितली. त्या कधीही स्वयंपाकघरात जाणार नाहीत असं त्यांनी सांगितलेलं. पुढे अनील कपूर असंही म्हणाले की, ' सुरुवातीला मला प्रश्न पडलेला की, स्वयंपाकघरात जाणार नाही म्हणजे. परंतु मी नंतर खूप विचार केला आणि सुनीता यांची अट मान्य केली. त्यासाठी मेहनत करण्याची जबाबदारी मी स्वत:वर घेतली आणि आजपर्यंत सुनीता स्वयंपाकघरात गेलेल्या नाहीत.'.अनिल कपूर आणि सुनीता कपूर यांचं लग्न ९ मे १९८४ रोजी झालं होतं. त्यांच्या लग्नाला आता ४२ वर्षे झाली आहेत. या दाम्पत्याला सोनम कपूर, रिया कपूर आणि हर्षवर्धन कपूर अशी तीन मुलं आहेत. सोनम आणि रिया या दोघीही मनोरंजनविश्वात सक्रिय आहेत, तर हर्षवर्धननेही अभिनय क्षेत्रात काम केलं आहे..‘ओंकार खोटारडा, अनप्रोफेशनल’ दिग्दर्शकांच्या आरोपांना ओंकार भोजनेचं उत्तर, अभिनेत्याने सांगितली दुसरी बाजू!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.