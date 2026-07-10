'माझ्या अभिनयापेक्षा वजनावरच चर्चा होते' अंजली आनंद बॉडी शेमिंगवरून भडकली, म्हणाली...

DHAMAAL 4 ACTRESS ANJALI ANAND INTERVIEW: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आणि 'डब्बा कार्टल' यांसारख्या कलाकृतींमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारी अभिनेत्री अंजली आनंद सध्या तिच्या आगामी 'धमाल ४' या चित्रपटामुळे चर्चेत आली आहे. या बहुप्रतीक्षित चित्रपटात ती अभिनेता रितेश देशमुखसोबत स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहे. नुकतेच या सिनेमातील मूळ मराठी असलेल्या 'गुलाबी साडी' या गाण्याचे हिंदी व्हर्जन प्रदर्शित झाले असून, या गाण्यातील अंजलीच्या लूकची आणि डान्सची जोरदार चर्चा सुरू आहे.. परंतु इंडस्ट्रीतील हा यशस्वी प्रवास तिच्यासाठी अजिबात सोपा नव्हता. अंजलीला तिच्या कारकिर्दीत अनेकदा 'बॉडी शेमिंग' आणि वजनावरून होणाऱ्या ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. अंजलीने या वर परखड मत मांडले. .ती म्हणाली, "आता २०२६ असलं तरीही समाजात महिलांच्या कर्तृत्वापेक्षा, त्या कशा दिसतात यावरच भाष्य केले जाते. आजही लोक माझ्या अभिनयापेक्षा माझ्या वजनाला महत्त्व देतात, ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. जोपर्यंत लोकांची ही विचारसरणी बदलत नाही, तोपर्यंत मी केवळ माझ्या कलेच्या जोरावर हे विचार चुकीचे ठरविण्यासाठी सातत्याने काम करत राहीन." असं ती म्हणाली..तसंच पुढे बोलताना तिने सांगितलं की, 'सिनेसृष्टीत अभिनेत्रींच्या प्रतिभेचा पूर्ण वापर करून घेणाऱ्या भूमिका लिहिल्या जाव्यात, वापर करून घेणान्या भूमिका लिहिल्या जाव्यात,अशी अपेक्षा आहे.तसंच इंडस्ट्रीत महिला कलाकारांसाठी अशा सशक्त भूमिका लिहिल्या गेल्या पाहिजेत, ज्या केवळ शरीरयष्टीभोवती मर्यादित न राहता खऱ्या अभिनय कौशल्याला न्याय देतील. जितके जास्त लोक मला वेगवेगळ्या पात्रांमध्ये पाहतील, तितकीच लेखकांची दिग्दर्शकांची विचारसरणी अधिक व्यापक होईल." असं तिने म्हटलय. दरम्यान अंजलीचा हा स्पष्टवक्तेपणा आणि तिचा 'धमाल ४' मधील आगामी अंदाज पाहण्यासाठी तिचे चाहते आता खूप उत्सुक आहेत..ओम भूतकरने गुपचूप उरकलं लग्न, पत्नी 'या' क्षेत्रात कार्यरत, लग्नातले फोटो Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.