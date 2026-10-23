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Anjali Arora controversial exit : ३ लाख रुपये घेतले अन् १२ व्या मिनिटाला स्टेजवरून पळाली; अंजली अरोराच्या 'त्या' नखऱ्यांमुळे आयोजकांचा मोठा दणका!

Anjali Arora legal trouble : दांडिया नाईटमध्ये अचानक असा काय राडा झाला?; मानधन घेऊनही स्टेज सोडणाऱ्या 'कच्चा बादाम' गर्लवर आयोजकांनी ठोकला कोट्यवधींचा दावा...
Anjali Arora again in controversy; Left stage in 12 minutes.

Anjali Arora again in controversy; Left stage in 12 minutes.

Sakal

विनयन वाघमारे
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'कच्चा बादाम' या व्हायरल गाण्यावर ठेका धरून रातोरात इंटरनेट सेन्सेशन बनलेली इन्फ्लुएन्सर आणि अभिनेत्री अंजली अरोरा पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. कानपूरमध्ये आयोजित नवरात्र दांडिया महोत्सवात अवघ्या १२ मिनिटांत सादरीकरण अर्धवट टाकून स्टेजवरून तडकाफडकी निघून जाणे अंजलीला चांगलेच भोवले आहे.

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