Anjali Arora controversial exit : ३ लाख रुपये घेतले अन् १२ व्या मिनिटाला स्टेजवरून पळाली; अंजली अरोराच्या 'त्या' नखऱ्यांमुळे आयोजकांचा मोठा दणका!

'कच्चा बादाम' या व्हायरल गाण्यावर ठेका धरून रातोरात इंटरनेट सेन्सेशन बनलेली इन्फ्लुएन्सर आणि अभिनेत्री अंजली अरोरा पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. कानपूरमध्ये आयोजित नवरात्र दांडिया महोत्सवात अवघ्या १२ मिनिटांत सादरीकरण अर्धवट टाकून स्टेजवरून तडकाफडकी निघून जाणे अंजलीला चांगलेच भोवले आहे. .या कृत्यामुळे कार्यक्रमाचा बेरंग झालाच, पण आयोजकांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाल्याचा आरोप करत आयोजकांनी तिच्यावर थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला असून, कोट्यवधींच्या भरपाईची मागणी केली आहे..Gold Price fall before Dhanteras Diwali : धनत्रयोदशी-दिवाळीपूर्वी सोनं-चांदी स्वस्त! एकाच झटक्यात दरात मोठी घसरण; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या ताजे भाव..!.स्टेजवर माईक हातात घेऊन आयोजकांना खडे बोल सुनावत अंजलीने काढता पाय घेतल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..३ लाख पदरात पडले, रात्री उशिरा एन्ट्री अन् अवघ्या १२ मिनिटांत मंचावर काय घडलं?कानपूरच्या लाजपत भवन येथे आयोजित 'नगाडा नाईट दांडिया' कार्यक्रमासाठी अंजली अरोरासोबत ३ लाख रुपयांचा करार झाला होता, ज्यातील २ लाख ७५ हजार रुपये तिला आगाऊ देण्यात आले होते. मात्र, संध्याकाळी सुरू होणाऱ्या कार्यक्रमात अंजली रात्री पावणेदहाच्या सुमारास मंचावर पोहोचली. प्रेक्षकांच्या प्रचंड प्रतिसादात तिने 'नगाडा संग ढोल बाजे' या गाण्यावर डान्स सुरू केला. हे सादरीकरण अवघे १२ मिनिटेच चालले आणि अचानक वातावरणात ठिणगी पडली..Maharashtra weather cyclone update : बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचा भडका; महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत पाऊस खोडा घालणार? हवामान विभागाचा मोठा इशारा!.माईक हातात घेऊन भर गर्दीत आयोजकांनाच झापलं!डीजेवर तिचेच प्रसिद्ध गाणे 'कच्चा बादाम' वाजताच अंजली अचानक प्रचंड संतापली. तिने डान्स थांबवला आणि माईक हातात घेत थेट व्यवस्थापनावर ओरडायला सुरवात केली. "गर्दीचे कोणतेही नियोजन नाही, कलाकारांचा सन्मान कसा करायचा हे तुम्हाला समजत नाही," असे म्हणत तिने आयोजकांना स्टेजवर येण्याचे आव्हान दिले. उपस्थित चाहत्यांची माफी मागत तिने आयोजकांकडून दिला जाणारा सन्मानचिन्ह (मोमेंटो) स्वीकारण्यासही नकार दिला आणि रागाच्या भरात मंचावरून थेट एक्झिट घेतली.."जाहीर माफी मागा अन् नुकसान सोसा"; आयोजकांचा थेट कोर्टात जाण्याचा इशाराअंजलीच्या या अनपेक्षित नखऱ्यांमुळे कार्यक्रमात गोंधळ उडाला आणि प्रेक्षक नाराज झाले. यानंतर आयोजक आशिष कुमार यांनी त्यांचे वकील करीम अहमद सिद्दीकी यांच्यामार्फत अंजलीला १.२० कोटी रुपयांची कायदेशीर नोटीस धाडली आहे. "४५ मिनिटांचा करार असताना केवळ १२ मिनिटांत स्टेज सोडल्याने आयोजकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे," असा दावा करत तिने कानपूरच्या जनतेची जाहीर माफी मागावी आणि भरपाई द्यावी, अशी मागणी नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे; अन्यथा तिच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.