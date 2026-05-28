'मराठी असून हिजाब का घातला?' अंकिता लोखंडेला नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल, पोस्ट Viral

ANKITA LOKHANDE ABU DHABI MOSQUE VISIT: अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ही हिंदी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. ती नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. काही दिवसांपूर्वी अंकिता पती विकीसोबत गोशाळेत गेली होती. तिथं तिने गायींची सेवा करतानाचा व्हिडिओ शेअर केला होता. नेटकऱ्यांनी त्यावेळी तिचं कौतूक सुद्धा केलं. परंतु आता अंकिता चांगलीच ट्रोल होतेय. तिने सोशल मीडियावर मशिदीमधला फोटो पोस्ट केलाय. यात तिने हिजाब घातला असून नेटकऱ्यांनी तिला चांगलंच ट्रोल केलय. .सध्या अंकिता लोखंडे पती विकीसोबत दुबईमध्ये फिरत आहे. यावेळी तिने अबुधाबी इथल्या मशिदीला भेट दिली. यावेळी अंकिताने पांढऱ्या आणि लाल रंगाचा स्वेटशर्ट घातला होता. तसंच तिने त्यावर ब्लू रंगाची बॅग जीन्स घातली होती. तिने यावेळी फिक्या रंगाचा हिजाबसुद्धा घातला होता. तर पती विकीनं पांढरे कपडे आणि गळ्यात मफलर घेतली होती. परंतु अंकिताला हिजाब घातलेलं नेटकऱ्यांना आवडलं नाही. त्यांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट्स करत तिला ट्रोल केलय. .अंकिताने तिचे व्हेकेशनचे फोटो पोस्ट करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'कॅमेरा रोलमधून थोडं अबुधाबीचं प्रेम... फिरतोय, हसतोय आणि आठवणी तयार करतोय' दरम्यान आता अंकितावर नेटकरी चांगलेच भडकले आहेत. 'हिजाब का घातला अंकिता' 'तुला हे शोभत नाही' 'मराठी मुलगी असून तू हे काय करतेय?' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. तर अनेकांनी तिची बाजू घेत छान दिसत असल्याचंही म्हटलय. .दरम्यान अंकिताबद्दल बोलायचं झालं तर तिची पहिली मालिका पवित्र रिश्ता यातून तिने टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये कामाला सुरुवात केली. त्यानंतर तिने मणिकर्णिका सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. बागी ३ मध्ये सुद्धा ती पहायला मिळाली. तसंच अंकिता आणि विकी बिग बॉस १७ देखील स्पर्धक होते.