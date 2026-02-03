अंकुश चौधरीने केली प्राजक्ता माळीच्या वागण्याची पोलखोल ; म्हणाला, 'प्रेक्षकांना माहीत नाही पण तिने...'

मराठी सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार म्हणून अभिनेता अंकुश चौधरी याचं नाव घेतलं जातं. अंकुशने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. तो ऊत्तम नुकताच अंकुश 'देवखेळ' या सीरिजच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या सीरिजमध्ये तो लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिच्यासोबत दिसतोय. ३० जानेवारी २०२६ रोजी ही वेबसीरिज प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये, या निमित्ताने अंकुशने पुन्हा एकदा प्राजक्तासोबत काम केलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अंकुशने प्राजक्ताबद्दल वक्तव्य केलं आहे. .नुकतीच प्राजक्ता माळी आणि अंकुश चौधरीने तारांगणला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत अंकुशने प्राजक्ताचं कौतुक केलं. तिच्या कामाचं कौतुक केलं. कोणतंही टेली प्रॉम्पटर न वापरता ती 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'चं शूटिंग करते असं त्याने सांगितलंय. अंकुश म्हणाला, 'खूप चांगली, गुणी अभिनेत्री आहे. मला तिच्या दोन गोष्टी कायम आवडतात. जेव्हा ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमध्ये सूत्रसंचालक म्हणून काम करते. तेव्हा तेव्हा तिच्यासमोर मॉनिटर किंवा टेली प्रॉम्प्टर नसतो. ज्यामध्ये ती बघून बोलेल. मला ते जमू शकत नाही. प्राजक्ता जेव्हा बोलायला सुरू करते तेव्हा तिचा शब्दसंग्रह असतो. एका श्वासात ती सगळ्यांची नाव घेते सगळ्या स्पॉन्सर्सची नावे घेते. ती करेक्ट अँकरिंग करते.' .अंकुश पुढे म्हणाला, 'दुसरी गोष्ट अशी की आम्ही याआधी एका चित्रपटात एकत्र काम केले आणि आता देवखेळमध्ये एकत्र काम केले आहे. या दोन वर्षांमध्ये तिने निर्माती, अभिनेत्री म्हणून सगळ्या बाजू बघितल्या आहेत. त्यानंतर तिच्यामध्ये झालेला बदल कौतुकास्पद आहे. देवखेळमध्ये प्राजक्ताने खूप चांगलं काम केलं आहे.' 'देवखेळ' ही सीरिज झी ५वर प्रदर्शित झालीये. .मी सांगत होते मला कपडे बदलू द्या... घराबाहेर येताच सोनालीने केली पोलखोल; म्हणते- चौथ्या दिवशीच बटवर इन्फेक्शन... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.