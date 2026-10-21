अंकुश चौधरीचा लेक दिसतो तरी कसा? दीपा परबने शेअर केला खास फोटो, म्हणाली…

DEEPA PARAB EMOTIONAL POST ABOUT SON PRINCE GOES VIRAL: लोकप्रिय अभिनेता अंकुश चौधरी आणि त्याची पत्नी अभिनेत्री दीपा परब हे चाहत्यांचं आवडतं कपल आहे. दोघे नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असतात. दोघेही त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील क्षण चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. अशातच आता दीपा परबने नुकताच मुलासोबतचा एक फोटो शेअर करत एक गोड आठवण सांगितली आहे. सध्या सोशल मीडियावर तिची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दीपानं पोस्टमध्ये म्हटलं की, 'दरवर्षी दसऱ्याची दिवशी राम मंदिरात जाण्याची परंपरा प्रिंसला त्याच्या आजीनेच लावली आहे. जवळपास आता १२ वर्ष झाली आहेत. पण आजही प्रिस राम मंदिरात जाण्यासाठी तेवढाच उत्सुक असतो. तो मला दसऱ्याच्या आदल्याच दिवशी रात्री आठवण करून देतो. 'उद्या वडाळ्याच्या राम मंदिरात जायचं आहे' असं तो म्हणतो.'.पुढे दिपा प्रिंसबद्दल बोलताना म्हणाली की, 'तो लहान असताना माझ्या पुढ्यात उभा राहायचा. आता तो इतका मोठा झालाय की, माझ्या पाठीशी उभा राहतोय. हे पाहून लक्षात येतय की, प्रिंस आता मोठा होत चालला आहे.' या पोस्टसह दिपाने सगळ्यांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत. सध्या सोशल मीडियावर तिचा फोटो व्हायरल होतोय..दरम्यान दिपा परब बद्दल बोलयाचं झालं तर, तिने आजपर्यंत अनेक मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. सध्या दीपा स्टार प्रवाहवरील'सुना येती घरा' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. सध्या तिची मालिका चाहत्यांच्या पसंतीस येताना पहायला मिळतेय. .बॉबी देओलला पाहण्यासाठी चाहत्यांची तुफान गर्दी! 'आश्रम ४'च्या शूटिंगचं ठिकाणच बदललं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.