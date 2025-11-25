आणखी एका बॉलिवूड अभिनेत्रीचा संसार मोडला! पदरात तीन मुलं; कौटुंबिक हिसाचाराचा आरोप, मागितले ५० कोटी

'गोलमाल रिटर्न्स', 'अपना सपना मनी मनी' अशा अनेक चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री सेलिना जेटली हीचा १५ वर्षांचा संसार मोडला आहे. सेलिनाने तिचा पती पीटर हागवर घरघुती हिंसाचाराचा आरोप केला आहे. तिने पीटरकडून घटस्फोटाची मागणी केली आहे. अभिनेत्रीने पती विरोधात मुंबई न्यायालयात केस दाखल केली असून तिने न्यायाची मागणी केली आहे. सेलिनाच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ऑस्ट्रियाचा नागरिक पीटर हागला नोटीस पाठवली आहे. सेलिनाने पीटरवर कौटुंबिक हिंसाचार, क्रूरता, शारिरीक, मानसिक छळाचे आरोप केलेत. .नेमकं काय घडलं?सेलिनाने १८ सप्टेंबर २०१० रोजी पीटर हागसोबत रजिस्टर मॅरेज केलं होतं. २०१२ मध्ये सेलिनाने जुळ्या मुलांना जन्म दिला. यानंतर २०१७ मध्ये तिला पुन्हा जुळी मुलं होणार होती. मात्र त्यातील एकाच मृत्यू झाला. लेकाच्या मृत्यूमुळे सेलिना नैराश्यात गेली होती. आता लग्नाच्या १५ वर्षानंतर अभिनेत्रीने पतीवर गंभीर आरोप केलेत. पतीकडून तिला मानसिक, शारीरिक छळाला सामोरं जावं लागलं. पटीने आपल्यासोबत सेक्शुअल, व्हर्बल गैरवर्तन केल्याचं तिने सांगितलंय. त्यामुळेच तिला ऑस्ट्रियाचं घर सोडून भारतात परत यावं लागलं. .यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात पीटर हागने ऑस्ट्रियातील एका न्यायालयात अर्ज केला होता असं सेलिनाने याचिकेत म्हटलं आहे. सेलिनाचा पती वेगळा राहत असून त्याने आपल्याला ५० कोटी रुपये भरपाई आणि महिन्याला १० लाखांचा मेंटेनन्स द्यावा अशी तिने मागणी केली आहे. सोबतच तिने आपल्या तीन मुलांना भेटण्याची परवानगी देखील मागितलीये. काही वर्षांपूर्वीच सेलिनाच्या आई आणि वडिलांचं काही अंतराने निधन झालं. तर तिचा भाऊ भाऊ दुबईच्या तुरुंगात असल्याचं समोर आलं होतं. त्याच्यासाठी अभिनेत्रीने भारत सरकारकडे मदत मागितली होती. त्यात आता वैयक्तिक आयुष्यात सेलिना आणखी एका संकटाला सामोरी जात आहे. मात्र तिच्या घटस्फोटाची बातमी ऐकून चाहतेही चकीत झाले आहेत. .सचिन तेंडुलकरच्या प्रेमात होती 'या' मराठी सुपरस्टारची बायको; प्रपोज करण्याचाही केलेला प्लॅन पण अभिनेता मध्ये आला अन्... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.