स्टार प्रवाहवर येतेय आणखी एक नवी मालिका; दिसणार काहीतरी गूढ, प्रोमो पाहूनच उंचावल्या सगळ्यांच्या भुवया

गेल्या काही महिन्यात छोट्या पडद्यावर अनेक नवीन मालिका सुरू झाल्या. या नव्या मालिकांसाठी काही जुन्या मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. तर काही मालिकांची वेळ बदलण्यात आली. यातील काही नवीन मालिका झी मराठीवर सुरू झाल्या. तर काही स्टार प्रवाहवर. यातील स्टार प्रवाहवर दोन मालिका अगदी कालपासून म्हणजेच १५ सप्टेंबरपासून सुरू झाल्या. 'लपंडाव' या मालिकेत रुपाली भोसले, चेतन वडनेरे आणि कृतिका राव मुख्य भूमिकेत आहेत. तर 'नशीबवान' मालिकेत आदिनाथ कोठारे, नेहा नाईक आणि अजय पुरकर मुख्य भूमिकेत आहेत. अशातच आता स्टार प्रवाहवर नव्या मालिकेची घोषणा करण्यात आलीये. .छोट्या पडद्यावर मालिकांमध्ये अनेक विषय हाताळले जातात. त्यात मुख्यतः सासूसुनेचा ड्रामा दाखवण्यात येतो. तर कथाबाह्य कार्यक्रमात हसण्याचे आणि पाककलेचे अनेक कार्यक्रम दाखवले जातात. मात्र गेली कित्येक वर्ष झी मराठीने भय हा विषय असलेलय काही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आणल्या. त्यात 'ती परत आलीये', 'रात्रीस खेळ चाले', 'ग्रहण', 'चंद्रविलास' यांसारख्या मालिकांचा समावेश आहे. आता मात्र स्टार प्रवाहने झी मराठीला टक्कर द्यायचं ठरवलं आहे. त्यांनी एका गूढ मालिकेची घोषणा केली आहे. याचा प्रोमो पाहून नेटकरीही खुश झाले आहेत. .स्टार प्रवाहने एक प्रोमो शेअर केला आहे. यात एका भिंतीवर टॉर्च मारलाय आणि त्यात स्टार प्रवाहवर तुम्हाला गूढ कथानक पाहायला आवडेल का? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये खाली विंचू दिसतोय. तर वर मध्येमध्ये विंचवाचे पाय दिसतायत. एकूणच एक भीतीदायक गूढ रहस्यमय गोष्ट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे हे प्रोमोवरून स्पष्ट होतंय. यावर नेटकऱ्यांनीही आपलं मत मांडलंय. एकाने लिहिलं, 'आम्हाला असं काहीतरी बघायला मावेल पण त्याला बोरिंग फॅमिली ड्रामा बनवू नका. आठवड्यातून दोन दिवस दाखवा आणि दोन भागात कथा संपवा. जेणेकरून दर आठवड्याला पाहायला मजा येईल.' .आणखी एकाने लिहिलं, 'नक्कीच आम्हाला पाहायला आवडेल.' एकूणच प्रेक्षक आता ही मालिका पाहण्यासाठीही उत्सुक आहेत. मात्र या मालिकेचं नाव आणि इतर माहिती अजून समोर आलेली नाही. या मालिकेसाठी कोणती मालिका निरोप घेणार हे पाहणंही औसुक्याचं ठरणार आहे. .प्रेक्षकांना कसा वाटला 'नशीबवान' मालिकेचा पहिला भाग? नेटकऱ्यांनी तर सेटही ओळखला; म्हणाले- हे घर तर...