Salman Khan: सलमान खानने बिष्णोई समाजाची माफी मागणार का? 'भाईजान'ला कोणी दिला सल्ला?

Mumbai: मुंबईत अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा यांनी अभिनेता सलमान खानला बिष्णोई समाजाची माफी मागण्याचे आवाहन केले आहे. सलमान खान आणि बिष्णोई समाज यांच्यातील वैर संपवण्यासाठी माफी मागणे आवश्यक असल्याचे मत जलोटा यांनी व्यक्त केले. या घटनेमुळे सलमानशी संबंधित व्यक्तींनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली..Tiger Shroff Firing: 'ज्या दिवशी घटना घडली, तेव्हा आरोपी...', टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात रॅपिडोकडून मोठा खुलासा .अनूप जलोटा यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना टायगर श्रॉफवरील गोळीबाराच्या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. ते म्हणाले, की हा संघर्ष थांबविण्यासाठी सलमान खानने बिष्णोई समाजाची माफी मागावी. यापूर्वीही आपण अशी भूमिका मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील, तर त्याची दखल घेऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करायला हवा, असेही जलोटा म्हणाले. .Tiger Shroff Firing Case : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील आरोपींना पकडणाऱ्या कोण आहेत आयपीएस तेजस्विनी गौतम?.दरम्यान, रविवारी संध्याकाळी मुंबईतील जुहू परिसरात टायगर श्रॉफच्या गाडीवर दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी गोळीबार केला होता. टायगर या घटनेत जखमी झाले नाहीत. मात्र, त्यांचा चालक आणि एका पादचाऱ्याला गोळ्या लागल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दोघांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे वृत्त आहे. .या घटनेनंतर लॉरेन्स बिष्णोई टोळीशी संबंध असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींचे सोशल मीडियातील मेसेजेस आणि ऑडिओ समोर आले. त्यामध्ये सलमान खानने बिष्णोई समाजाची माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचे समजते. .सलमान खान आणि बिष्णोई समाजातील वादाची पार्श्वभूमी १९९८ मधील काळवीट शिकार प्रकरणाशी संबंधित आहे. काळवीटाला बिष्णोई समाजात धार्मिक महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर जलोटांनी माफी मागून वाद संपवण्याचे आवाहन भाईजानला केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.