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Salman Khan: सलमान खानने बिष्णोई समाजाची माफी मागणार का? 'भाईजान'ला कोणी दिला सल्ला?

Anup Jalota Urges Salman Khan To Apologise To Bishnoi Community: मुंबईतील जुहू परिसरात टायगर श्रॉफच्या गाडीवर गोळीबार झाल्यानंतर प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटांनी दिला बॉलिवूडच्या भाईजानला सल्ला
Anup Jalota Urges Salman Khan To Apologise To Bishnoi Community

Anup Jalota Urges Salman Khan To Apologise To Bishnoi Community

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai: मुंबईत अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा यांनी अभिनेता सलमान खानला बिष्णोई समाजाची माफी मागण्याचे आवाहन केले आहे. सलमान खान आणि बिष्णोई समाज यांच्यातील वैर संपवण्यासाठी माफी मागणे आवश्यक असल्याचे मत जलोटा यांनी व्यक्त केले. या घटनेमुळे सलमानशी संबंधित व्यक्तींनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

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