अनुप जलोटा यांच्या साथीला बांगलादेशी स्वर!

Entertainment News : भारतीय संगीत क्षेत्रातील दिग्गज गझल गायक आणि भजन सम्राट अनुप जलोटा पुन्हा एकदा एका विशेष सांगीतिक प्रयोगामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. यावेळी त्यांच्या सुरांना साथ लाभली आहे ती बांगलादेशातील प्रसिद्ध गायिका शिथी साहा यांची. नुकतंच अनुप जलोटा यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी या दोन्ही कलाकारांच्या एका सुमधुर गझलचे चित्रीकरण अत्यंत दिमाखात पार पडले. .अनुप यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अनेक अविस्मरणीय गझल आणि भजने रसिकांना दिली आहेत. आता या नवीन प्रकल्पाच्या निमित्ताने त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कलेची देवाणघेवाण केली आहे. शिथी साहा हे बांगलादेशातील एक प्रसिद्ध नाव असून, तिच्या आवाजातील वेगळेपणा आणि भावूक सादरीकरण यामुळे ही गझल अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. या सहकार्यामुळे दोन देशांमधील सांस्कृतिक संबंधांना सुरांच्या माध्यमातून नवी दिशा मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही आगामी गझल प्रेम, विरह आणि काव्यात्मक अभिव्यक्तीवर आधारित आहे. या व्हिडिओचे चित्रीकरण अतिशय कलात्मक आणि घरगुती वातावरणात करण्यात आले आहे. .अनुप जलोटा यांनी या प्रकल्पाबद्दल उत्साह व्यक्त करताना सांगितले की, "अशा प्रकारच्या दर्जेदार कामामुळे गझलची परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होते." ही गझल लवकरच विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार असून, जगभरातील संगीतप्रेमींना या क्रॉस-बॉर्डर सादरीकरणाची प्रतीक्षा लागली आहे.