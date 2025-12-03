अनुपम खेर आणि नसीरुद्दीन शाह ह्यांच्यातला वाद पुन्हा चर्चेत

Marathi Entertainment News : चित्रपटसृष्टीतील दोन दिग्गज अभिनेते अनुपम खेर आणि नसीरुद्दीन शाह हे दोघेही त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे प्रसिद्ध आहेत. अभिनयाच्या क्षेत्रात त्यांनी अनेक यशस्वी भूमिका साकारल्या आहेत आणि त्यांच्या कामगिरीमुळे चाहते त्यांचा खूप आदर करतात. मात्र, त्यांच्या वैयक्तिक आणि विचारसरणीच्या मतभेदांमुळे या दिग्गज कलाकारांमध्ये वाद निर्माण झाला होता, जो आता पुन्हा चर्चेत आला आहे..हा वाद २०२० मध्ये सुरु झाला, जेव्हा नसीरुद्दीन शाह यांनी अनुपम खेरला ‘ जोकर ’ असे संबोधले. ते म्हणाले, "अनुपम खेर जे काही बोलतो ते गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. तो एक क्लाउन आहे. एनएफडी आणि एफटीआयआय मधील अनेक सहकारी त्याच्या चापलूस स्वभावाचे साक्षीदार आहेत. हे त्याच्या रक्तात आहे; तो ते टाळूही शकत नाही.” या वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि अनुपम खेर यांनी त्यावर जोरदार प्रतिक्रिया दिली होती..मात्र आता या प्रकरणावर अनुपम खेरने नवीन खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, नसीरुद्दीन शाह यांनी प्रत्यक्षात त्यांची माफी मागितली. अनुपम म्हणाले, “आम्ही हल्लीच भेटलो आणि नसीरुद्दीन यांनी माफी मागत मला मिठी मारली. मला त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे, फक्त ते कधी कधी माझ्याबद्दल चुकीचं बोलतात.”.ते पुढे म्हणाले, “मी हे जास्त जाहीरपणे सांगू इच्छित नाही, पण ते एक प्रतिभावान आणि हुशार व्यक्ती आहेत. त्यांना देवाने भरपूर दिले आहे आणि समांतर सिनेमामध्ये त्याच्याहून मोठा स्टार कुणी नाही. तरीही, काही प्रमाणात त्यांच्या मनात काही कटू भावना आहेत, ज्या कधी कधी माझ्यावर, कधी कधी दिलीप कुमारवर आणि कधी कधी राजेश खन्नावर लक्ष केंद्रित करतात.”.सध्याच्या परिस्थितीत हा वाद आता शांत झाला असून, दोघांमध्ये अभिनय आणि सिनेमा क्षेत्रातील आदर कायम राहिला आहे..प्रेमळ नातेसंबंधांची उकल आणि हास्याचा मनमुराद मेळ साधणारे ‘एकदा पाहावं करून’ लवकरच रंगभूमीवर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.