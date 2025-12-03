Premier

अनुपम खेर आणि नसीरुद्दीन शाह ह्यांच्यातला वाद पुन्हा चर्चेत

Anupam Kher & Nasiruddin Shah Old Feud : अभिनेते अनुपम खेर आणि नसिरुद्दीन शाह यांच्यातील जुना वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. काय घडलं नेमकं आणि काय होतं यामागील कारण जाणून घेऊया.
Santosh Bhingarde
Marathi Entertainment News : चित्रपटसृष्टीतील दोन दिग्गज अभिनेते अनुपम खेर आणि नसीरुद्दीन शाह हे दोघेही त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे प्रसिद्ध आहेत. अभिनयाच्या क्षेत्रात त्यांनी अनेक यशस्वी भूमिका साकारल्या आहेत आणि त्यांच्या कामगिरीमुळे चाहते त्यांचा खूप आदर करतात. मात्र, त्यांच्या वैयक्तिक आणि विचारसरणीच्या मतभेदांमुळे या दिग्गज कलाकारांमध्ये वाद निर्माण झाला होता, जो आता पुन्हा चर्चेत आला आहे.

