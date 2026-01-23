Premier

मैत्रीत दगा! अनिल कपूरने अनुपम खेर यांना दिलेला धोका, 'मिस्टर इंडिया' सिनेमात होती महत्त्वाची भूमिका, परंतु दाखवला बाहेरचा रस्ता

ANUPAM KHER ON ANIL KAPOOR: बॉलिवूड अभिनेते अनुपम खेर यांनी एका व्हिडिओमधून मोठा खुलासा केलाय. त्यांनी म्हटलं की, मिस्टर इंडिया सिनेमासाठी त्यांची निवड झाली होती. परंतु आयत्या वेळी त्यांना सिनेमातून काढण्यात आलं.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

'Mr India' Mogambo Role Controversy: बॉलिवूडमधील चर्चेत असलेला सिनेमा 'मिस्टर इंडिया' आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. या सिनेमातील अनिल कपूर यांची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. तसंच मोगैंबो हे पात्र देखील प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं होतं. हा सिनेमा 1987 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. या सिनेमाने त्यावेळी बक्कळ कमाई केली होती. दरम्यान आता या सिनेमातील एका भूमिकेबाबत धक्कादायक सत्य समोर आलय.

movie
bollywood
anupam kher
Entertainment news
anil kapoor
amrish puri
bollywood movie
controversy
bollywod actor

