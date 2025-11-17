नव्या नवरीवर भारी पडला जाऊबाईंचा तोरा! अनुष्कापेक्षा सुंदर दिसते तिची जाऊ; मेघनच्या वहिनीला पाहिलंत का?

मराठी इंडस्ट्रीमध्ये लग्नसराई पुन्हा एकदा सुरू झालीये. 'लक्ष्मीनिवास' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला लोकप्रिय अभिनेता जयंत म्हणजेच मेघन जाधव यानेही त्याची गर्लफ्रेंड आणि अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर हिच्याशी लग्नगाठ बांधली. त्यांचा लग्नसोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. अनुष्का सध्या 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय. त्यांचा लग्नातला लूकदेखील चाहत्यांच्या पासनाटीस उतरला. मात्र या सगळ्यात आणखी एका व्यक्तीची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. ती व्यक्ती म्हणजे मेघनची वहिनी. नवरीच्या लुकपेक्षा जास्त तिच्या जाऊबाईच्या लूकची चर्चा होताना दिसतेय. .मेघन हा लोकप्रिय अभिनेता मंदार जाधव याचा भाऊ आहे. मंदारने 'सुख म्हणजे नक्की काय असत' आणि 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' मधून प्रेक्षकांच्या मनात जागा मिळवली. अनुष्का आणि मेघन यांच्या लग्नाला दोघांचे नातेवाईक, मित्र मैत्रिणी आणि मालिका विश्वातील अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली होती. त्यांच्या लग्नात आलेल्यांचं स्वागत मंदार आणि त्यांची पत्नी मिथिका जाधव करत होते. मिथिकाचे कलाकारांसोबतचे काही फोटो आणि व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. यात नवरीच्या लूकपेक्षा तिच्या मोठ्या जावेचा म्हणजेच मिथिकाचा लूक जास्त चांगला होता असं नेटकरी म्हणत आहेत. .लग्नात अनुष्काने गुलाबी रंगाची नऊवारी साडी नेसली होती तर मेघनने कुर्ता आणि धोतर. दोघांचा लग्नातील लुक चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला. त्यानंतर रिसेप्शनला अनुष्काने हिरव्या रंगाचा लेहेंगा परिधान केलेला. मात्र तिच्या या दोन्ही लूकवर मिथिकाचे लूक भारी प[अडल्ट. मिथिकाने लग्नात लाल रंगाची नऊवारी साडी नेसली होती. त्यावर साजेसे दागिने आणि हेअरस्टाइल केली होती. मात्र रिसेप्शनला देखील तिने सुंदर असा फिकट गुलाबी रंगाचा लेहेंगा घातला होता. त्यावरही तिने सुंदर मेकअप आणि हेअरस्टाइल केलेली. जे पाहून सगळेच तिचं कौतुक करत आहेत. .एकूणच अनुष्का आणि मेघनच्या लग्नाची चर्चा असली तरी त्यात तिची मोठी जाऊबाई भाव खाऊन गेलीये एवढं मात्र नक्की. .ऐकलं तर ठीक नाहीतर... असं आहे उषा नाडकर्णींचं सुनेसोबतचं नातं; अनुभव सांगत म्हणाल्या, 'तीही नोकरी करते मग...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.