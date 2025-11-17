Premier

नव्या नवरीवर भारी पडला जाऊबाईंचा तोरा! अनुष्कापेक्षा सुंदर दिसते तिची जाऊ; मेघनच्या वहिनीला पाहिलंत का?

ANUSHKA PIMPUTKAR MEGHAN JADHAV WEDDING PHOTOS: लोकप्रिय अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर आणि अभिनेता मेघन जाधव यांनी नुकतीच लग्नगाठ बांधली. मात्र नववधूच्या लूकवर तिच्या जावेचा लूक भारी पडलाय.
ANUSHKA PIMPUTKAR AND MEGHAN JADHAV WEDDING

ANUSHKA PIMPUTKAR AND MEGHAN JADHAV WEDDING

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

मराठी इंडस्ट्रीमध्ये लग्नसराई पुन्हा एकदा सुरू झालीये. 'लक्ष्मीनिवास' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला लोकप्रिय अभिनेता जयंत म्हणजेच मेघन जाधव यानेही त्याची गर्लफ्रेंड आणि अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर हिच्याशी लग्नगाठ बांधली. त्यांचा लग्नसोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. अनुष्का सध्या 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय. त्यांचा लग्नातला लूकदेखील चाहत्यांच्या पासनाटीस उतरला. मात्र या सगळ्यात आणखी एका व्यक्तीची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. ती व्यक्ती म्हणजे मेघनची वहिनी. नवरीच्या लुकपेक्षा जास्त तिच्या जाऊबाईच्या लूकची चर्चा होताना दिसतेय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
marathi actor
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com