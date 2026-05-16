अनुष्का सरकटे आणि निखिल चव्हाणने इतक्या घाईघाईत साखरपुडा का केला? स्वतः सांगितलं कारण

सध्या मराठी सिनेसृष्टीत लगीन सराई सुरू आहे. अनेक कलाकार लग्नाच्या बंधनात अडकताना दिसतायत. कुणी अरेंज मॅरेज करतंय तर कोणी आपल्या बॉयफ्रेंडसोबत सप्तपदी चालतंय. कुणी अभिनय क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीसोबत लग्न केलंय तर कुणी आपल्याच मालिकेतील सहकलाकारासोबत लग्नगाठ बांधलीये. अशीच एक प्रेक्षकांची आवडती जोडी म्हणजे अनुष्का सरकटे आणि निखिल चव्हाण. अनुष्का आणि निखिल यांनी अगदीच काही दिवसांपूर्वी थाटामाटात साखरपुडा केला. त्यांचे साखरपुड्याचे फोटो पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटलं. आता त्यांनी असा अचानक साखरपुडा का केला याचं कारण सांगितलंय. .अनुष्का आणि निखिल एकमेकांसोबतचे फोटो शेअर करायचे. त्यात एकमेकांना वाढदिवसाला शुभेच्छा द्यायचे. मात्र त्यांनी आपल्या प्रेमाची कबुली दिली नव्हती. प्रेक्षकही त्यांच्यात काहीतरी सुरू आहे असा अंदाज लावायचे. मात्र त्यांनी थेट साखरपुडा करत चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यातही राजकीय नेते विनोद पाटील यांनी अनुष्का आणि निखिल यांच्या साखरपुड्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यानंतर याबद्दल सगळ्यांना समजलं होतं. अनुष्का ही विनोद पाटील यांची भाची आहे. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने अचानक साखरपुडा का केला याचं कारण सांगितलं आहे. .साखरपुड्याबद्दल बोलताना अनुष्का म्हणाली, 'आमचा साखरपुडा अगदी खूपच पटापट झाला, आम्हाला स्वतःला कळण्याआधी आमच्याबद्दल सगळ्यांना कळलं होतं. मला अगदीच मिनीमल असं लग्न करायचं आहे. मला तामझम वगैरे काहीही नको. कदाचित खऱ्या आयुष्यातलं लग्न हे जास्त सोपं असेल कारण ते वनटेक असतं.' त्यानंतर तिचा सहकलाकार अभिनेता नील कामत याने सांगितलं की साखरपुड्यानंतर तिच्यात फारसा काही बदल झाला नाही पण हळूहळू ती खूपच बिझी होत जाणार आहे हे आत्ताच दिसू लागले आहे. निखिल आणि अनुष्का हे दोघेही 'कारभारी लयभारी' या मालिकेत एकत्र दिसले होते. याच मालिकेच्या सेटवर ते प्रेमात पडले. अनुष्का सध्या स्टार प्रवाहवरील 'वचन दिले तू मला' या मालिकेमध्ये ऊर्जा या भूमिकेत दिसतेय.