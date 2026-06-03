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ना मुलांचा, ना नवऱ्याचा... अनुष्का शर्माच्या मोबाईलवर वॉलपेपर म्हणून आहे 'या' व्यक्तीचा फोटो; नेटकरीही झाले चकीत

ANUSHKA SHARMA PHONE WALLPAPER: अनुष्का शर्मा नुकतीच विराटसोबत दिसली. मात्र तिच्या फोनच्या वॉलपेपरवर सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या होत्या.
anushka sharma wallpaper

anushka sharma wallpaper

esakal

Payal Naik
Updated on

आपल्या आवडत्या कलाकारांबद्दल जाणून घेण्यासाठी चाहते कायमच उत्सुक असतात. आपले आवडते कलाकार इतर वेळेत काय करतात, कुठे जातात, काय वापरतात, काय खातात हे सगळंच चाहत्यांना जाणून घ्यायचं असतं. नुकताच विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांच्या आयुष्यात की आनंद देणारी घटना घडली. ती म्हणजे आरसीबी यावर्षीच्या आयपीएलची विजेती ठरली. त्यानंतर विराट आणि अनुष्का यांनी प्रेमानंद महाराज यांचं दर्शन घेतलं. मात्र ज्यावेळी ते पुन्हा जायला निघाले तेव्हा अनुष्काच्या मोबाईलच्या वॉलपेपरने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.

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