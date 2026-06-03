ना मुलांचा, ना नवऱ्याचा... अनुष्का शर्माच्या मोबाईलवर वॉलपेपर म्हणून आहे 'या' व्यक्तीचा फोटो; नेटकरीही झाले चकीत

आपल्या आवडत्या कलाकारांबद्दल जाणून घेण्यासाठी चाहते कायमच उत्सुक असतात. आपले आवडते कलाकार इतर वेळेत काय करतात, कुठे जातात, काय वापरतात, काय खातात हे सगळंच चाहत्यांना जाणून घ्यायचं असतं. नुकताच विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांच्या आयुष्यात की आनंद देणारी घटना घडली. ती म्हणजे आरसीबी यावर्षीच्या आयपीएलची विजेती ठरली. त्यानंतर विराट आणि अनुष्का यांनी प्रेमानंद महाराज यांचं दर्शन घेतलं. मात्र ज्यावेळी ते पुन्हा जायला निघाले तेव्हा अनुष्काच्या मोबाईलच्या वॉलपेपरने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. .विराट आणि अनुष्का यांनी प्रेमानंद महाराजांची भेट घेतली आणि ते मागच्या बाजूने गुपचूप बाहेर पडले. मात्र पापाराझींनी त्यांना गाठलंच. त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय ज्यात अनुष्काच्या फोनचा वॉलपेपर दिसतोय. या व्हिडिओमध्ये अनुष्का गाडीत बसतेय. मात्र तेव्हाच तिचा वॉलपेपर दिसतोय. ज्यावर तिच्या दोन्ही मुलांचा किंवा नवऱ्याचा किंवा त्या तिघांचा एकत्रित फोटो नाहीये. तिचा वॉलपेपर पाहून सगळेच चकीत झालेत. या वॉलपेपरवर प्रसिद्ध संत प्रेमानंदजी महाराज यांचा फोटो आहे. .गेले काही वर्ष विराट आणि अनुष्का सातत्याने प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात त्यांना भेट देण्यासाठी आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मनात महाराजांबद्दल आदर आहे हे नक्की. मात्र आता अनुष्काचा वॉलपेपर पाहून तिच्या मनात त्यांचं काय स्थान आहे हे स्पष्ट झालंय. दोन वर्षांपूर्वी विराट कोहलीच्या फोनचा वॉलपेपर देखील अशाच प्रकारे व्हायरल झाला होता. त्यावेळी विराटच्या फोनवर बाबा नीम करोली यांचा फोटो होता. विराट आणि अनुष्का यांचे वॉलपेपर पाहून काही चाहते त्यांचं कौतुक करत आहेत तर काही चाहते निराश झाले आहेत. मात्र त्यांच्या आयुष्यात अध्यात्माला खूप महत्वाचं स्थान आहे हे यावरून लक्षात येतं. .सचिन पिळगावकरांवर जीवापाड प्रेम करायची ही अभिनेत्री; पण 'या' व्यक्तीमुळे नाही होऊ शकलं लग्न, अखेर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.