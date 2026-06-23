मुंबई किंवा पुणे नाही तर अनुश्री मानेने 'या' ठिकाणी खरेदी केलंय हक्काचं घर; 'या' कलाकारांनी दिली भेट; व्हिडिओ व्हायरल

Anushree Mane: 'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये झळकलेली लोकप्रिय सोशल मीडिया स्टार अनुश्री माने हिने नुकतंच स्वतःचं हक्काचं घर घेतलंय. स्वतःचं घर असावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. त्यातही मुख्य शहरांमध्ये घर घेणं ही गोष्ट खूप मोठी असते. त्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते. हे घर घेण्यासाठी प्रत्येकजण जीवतोड मेहनत करत असतो. आणि हे स्वप्न पूर्ण झाल्याचा आनंद काहीतरी निराळाच असतो. असंच एक स्वप्न अनुश्रीने पूर्ण केलं. तिने स्वतःचं घर घेतलं. तिने नवीन घराची पूजादेखील केली. या पूजेला तिने तिच्या जवळच्या लोकांना बोलावलं होतं. मात्र अनुश्रीने हे घर कुठे घेतलंय ठाऊक आहे का? .स्वतःचं घर घेणं हे अनुश्रीचं स्वप्न होतं. अखेर तिने ते पूर्ण केलंय. नुकताच तिने या घरात गृहप्रवेश केला आणि या घराची वास्तुशांतीची केली. यानिमित्त तिने अनेक व्यक्तींना आमंत्रण दिलं होतं. अनुश्रीने आपण घर कुठे घेतलं हे सांगितलं नसलं तरी घराच्या पूजेला गेलेल्या व्यक्तींनी त्या शहराचं नाव सांगितलंय. अनुश्रीने मुंबई, ठाणे, पुणे नाही तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये घर घेतलंय. घराच्या पूजेला आलेल्या वस्त्रवेद बाय शुभांगी यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यात अनुश्रीच्या घराची झलक दिसतेय. या व्हिडिओमध्ये तन्वी कोलते, रोशन भजनकर, ओमकार, रुचिता जामदार, विशाल कोटियन, राधा पाटील, प्रभू शेळके या कलाकारांनी हजेरी लावली होती. .अनुश्रीने तिच्या घराच्या पूजेचा एक फोटो शेअर करत चाहत्यांना ही गुड न्यूज दिली होती. तिने लिहिलं, 'भाड्याच्या एका छोट्याशा खोलीतून सुरू झालेला प्रवास आज इथपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. कितीतरी अश्रू, कितीतरी अपयश, कितीतरी जागलेल्या रात्री… पण स्वप्नांवरचा विश्वास कधी सोडला नाही. आज माझ्या स्वतःच्या घराची वास्तुशांती करताना हवनाच्या त्या ज्वाळांमध्ये मला माझा संपूर्ण प्रवास दिसतोय. हे घर फक्त विटा आणि सिमेंटचं नाही… हे माझ्या आईच्या त्यागाचं, माझ्या कष्टाचं, आणि बाबांच्या आशीर्वादाचं स्वप्न आहे. आज मन भरून आलंय… कारण एकेकाळी डोक्यावर स्वतःचं छप्पर असावं असं स्वप्न पाहणारी मुलगी, आज तिच्या स्वतःच्या घरात देवाचं स्वागत करतेय. बाबा, तुम्ही आज असता तर सर्वात जास्त आनंद तुम्हालाच झाला असता…' .स्वतःला मुलं नाहीत आणि हिला आईचा रोल करायचाय... नेटकऱ्याच्या कमेंटने दुखावली प्रार्थना बेहेरे, म्हणते, 'मी आई झाले नाही पण...' \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.