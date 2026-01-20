मावस बहिणीच्या दिरासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती अनुश्री माने; लग्नही ठरलेलं... पण ब्रेकअपची झालेली जोरदार चर्चा कारण

'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये दररोज नवनवीन राडे पाहायला मिळतायत. घरात आलेल्या १७ स्पर्धकांमधील एकही स्पर्धक या आठवड्यात घराबाहेर झाला नाही. मात्र येत्या आठवड्यात घरातील व्यक्तींवर एलिमिनेशनची तलवार असणार आहे. अशातच आता अनुश्री माने आणि रुचिता जामदार यांनी राकेश बापटवर केलेले आरोप सद्य चर्चेचा विषय बनलेत. अनुश्री आणि रुचिता यांनी राकेशने तिला मुद्दाम हात लावला असा आरोप केला. ज्यामुळे राकेश संतापलाय. मात्र राकेशवर आरोप करणारी अनुश्री वर्षभरापूर्वी तिच्या ब्रेकअप मुळे चर्चेत आली होती. कोण होता तिचा बॉयफ्रेंड? आणि का रंगलेली तिच्या ब्रेकअपची चर्चा? .'बिग बॉस मराठी'च्या घरात नेमकं काय घडलं? बेडवरुन उठण्यावरून हा सगळं प्रकार सुरू झाला होता. राकेशच्या बेडवर अनुश्री झोपली होती. खूप विनवण्या करूनही अनुश्री उठली नाही. त्यामुळे राकेशने तिचा हात पकडत तिला उठवलं. रुचिता राकेशला म्हणाली की तू कसं तिला उठवत होतास हे आम्ही पाहिलं. त्यावर अनुश्रीने देखील तिची री ओढत त्याच्यावर चुकीच्या पद्धतीने हात लावल्याचे आरोप केले. आम्ही मुली आहोत बेडवर आम्ही कसेही झोपलेलो असतो. असं म्हणत तिने राकेश्वर आरोप केले. मात्र त्यावर राकेशही चांगलाच चिडलेला दिसला. यावर सागर कारंडे, तन्वी कोलते यांनी अनुश्रीला सुनावत ती चुकीची असल्याचं सांगितलं. .कुणासोबत रिलेशनमध्ये होती अनुश्री?अनुश्री ही एक सोशल मीडिया एन्फ्लुएन्सर (Digital Creator) आणि अभिनेत्री आहे. तिने 'शाळा' या गाजलेल्या वेब सीरिजमध्ये काम केलंय. यासोबतच तिची काही गाणीही लोकप्रिय झालीत. इन्स्टाग्रामवर अनुश्रीचे १.६ मिलियन इतके फॉलोवर्स आहेत. तर चल भावा सिटीत या रिएलिटी शोमध्येही ती सहभागी झाली होती. प्रसिद्धी मिळवल्यानंतर अनुश्री तिच्या मावस बहिणीच्या दीरासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. त्याचं नाव अर्जुन मोरे होतं. अनुश्री आणि अर्जुन सोशल मीडियावर एकत्र रिल्स बनवायचे. मात्र, २०२४ मध्ये त्यांच्या ब्रेकअपच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. महत्वाचं म्हणजे अर्जुन अनुश्रीपेक्षा ८ वर्षांनी मोठा होता. अनुश्री १९ वर्षांची होती तर अर्जुन २७ वर्षांचा होता. त्यांना काका- पुतणीची जोडी म्हणून ट्रोलही केलं जायचं. मात्र अखेर त्यांचं ब्रेकअप झालेलं. .प्रेक्षकांना कसा वाटला स्टार प्रवाहची नवी मालिका 'तुझ्या सोबतीने' चा पहिला भाग? म्हणतात- असंच दिग्दर्शन राहिलं तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.