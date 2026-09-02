पहिलीच मालिका हिट पण नंतर कुठे गायब झाली 'येऊ कशी तशी मी नांदायला'ची स्वीटू? करिअरच्या टॉपवर असतानाच घेतलेला मोठा निर्णय

'येऊ कशी तशी मी नांदायला' मालिका प्रचंड गाजली. त्यासोबतच गाजले ते या मालिकेतील कलाकार. या मालिकेत मुख्य भूमिका लोकप्रिय अभिनेत्री अन्विता फलटणकर हिने साकारली होती. ती स्वीटू बनून या मालिकेतून घराघरात पोहोचली होती. पहिलीच मालिका असूनही तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र ही मालिका बंद झाली आणि अन्विता छोट्या पडद्यावरून गायब झाली. सध्या प्रेक्षकांची लाडकी स्वीटू कुठे आहे आणि काय करतेय ठाऊक आहे का? उत्तम करिअर सुरू असतानाच अन्विताने एक मोठा निर्णय घेतलेला. .'येऊ कशी तशी मी नांदायला' या मालिकेनंतर अन्विता छोट्या पडड्यावर दिसली नाही. मात्र सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती चाहत्यांसोबत जोडलेली असते. मालिका संपल्यानंतर अन्विता आपलं चांगलं सुरू असलेलं करिअर सोडून थेट परदेशात गेली. तिथे ती एकटी राहते. २०२३ मध्ये ती एक पोस्ट करत याबद्दल सांगितलं होतं. अन्विता तिचं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी मेलबर्न येथे गेलेली. आपण काही वर्ष परदेशातच राहणार असल्याचं तिने सांगितलं. तिने मागच्याच वर्षी तिची मास्टर्स डिग्री पूर्ण केली. .सध्या अन्विता मेलबर्न येथे आहे. ती तिथेच नवनवीन लोकांना भेटतेय. आपलं काम करतेय. अभिनय क्षेत्रात परत येण्याबद्दल अजूनतरी तिचा विचार नाहीये. मात्र सोशल मीडियावर ती तिचे अनुभव आणि किस्से चाहत्यांसोबत शेअर करता स्ट. करिअरच्या टॉपवर असताना तिने घेतलेल्या या निर्णयासाठी तिया अनेकांनी शुभेच्छा दिल्या होत्या. अन्विता परत आल्यास तिला प्रेक्षकांचं तितकंच प्रेम मिळेल यात शंका नाही. .मराठी कलाकारांना हिंदी मालिकांच्या सेटवर कसं वागवलं जातं? ‘वहिनीसाहेब’ फेम अभिनेत्रीने सांगितलं सेटवरचं वातावरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.