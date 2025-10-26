Premier
अप्पीला मिळाला तिचा रियल लाईफ अर्जुन ! आज पार पडला साखरपुडा; निवेदिता सराफांची खास हजेरी
Appi Aamchi Collector Fame Shivani Naik Engagement : अप्पी आमची कलेक्टर या झी मराठीवरील मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री शिवानी नाईकचा साखरपुडा आज पार पडणार आहे. कोण आहे तिचा होणारा नवरा जाणून घ्या.
Marathi Entertainment News : अप्पी आमची कलेक्टर या झी मराठीवरील मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री म्हणजे शिवानी नाईक. शिवानीने अप्पीची भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मन जिंकली. आज 26 ऑक्टोबरला तिचा साखरपुडा पार पडतोय. सोशल मीडियावर साखरपुड्याची व्हिडीओ चर्चेत आहेत.