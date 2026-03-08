प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीचा थाटात पार पडला विवाहसोहळा! नवरा आहे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता

APURVA GORE GETS MARRIED: 'आई कुठे काय करते' मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले. त्यापैकीच एक अभिनेत्री अपूर्वी गोरे हिला सुद्धा त्या मालिकेमुळे वेगळी ओळख मिळाली. दरम्यान अशातच अपूर्वा तिच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत आलीय. तिने चाहत्यांना एक गुडन्यूज दिली आहे. सोशल मीडियावर तिने काही फोटो पोस्ट केलेत. .अभिनेत्री अपूर्वी गोरेने अंशुमन जोशीशी लग्नगाठ बांधली आहे. तिने तिच्या लग्नातील काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केलेत. त्या फोटोवर तिने श्री व सौ. असं हटके कॅप्शन सुद्धा दिला आहे. सध्या सोशल मीडियावर तिचे फोटो चर्चेचा विषय ठरले आहे. .अपूर्वाने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये तिने हिरव्या रंगाची जांभळे काट असणारी साडी नेसली होती. तसंच हातात हिरव्या बांगड्या, गळ्यात दागिने, नथ आणि टिकली असा सिंपल लूक केला होता. तर अंशुमनने पांढऱ्या पिवळ्या रंगाचा सोवळं आणि कृर्ता घातला होता. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नातील फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .दोघांनी फोटोमध्ये एकमेकांचा घट्ट हातात हात करत जल्लोष केल्याचं पहायला मिळतय. यावेळी दोघांच्याही चेहऱ्यावर आनंद पहायला मिळतोय. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये अपूर्वाच्या गळ्यात अंशुमन मंगळसूत्र घातलतोय. तसंच तिच्या भांगेत कुंकू भरताना दिसत आहे. दरम्यान अपुर्वाने शेअर केलेल्या फोटोवर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. .अनेकांनी कमेंट्स करत दोघांचं कौतूक केलय. 'दोघांचही अभिनंदन' तर 'वैवाहिक जीवनासाठी शुभेच्छा' 'दोघे खुप छान दिसताय.' अशा कमेंट्स तिच्या पोस्टवर येताना पहायला मिळताय. दरम्यान काही दिवसापूर्वी दोघांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रेमाची कबुली दिली होती. .'मी त्याला जोरात ढकललं, आणि...' श्रुती मराठेनं सांगितला 'राधा ही बावरी'च्या सेटवरील सौरभसोबत किस्सा, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.