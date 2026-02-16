आता दुसऱ्यांदा बांधली लग्नगाठ पण का मोडलेला अपूर्वा नेमळेकरचा संसार; म्हणाली- ज्याच्यावर विश्वास ठेवला त्याने...

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तिची 'रात्रीस खेळ चाले' मधील भूमिका प्रचंड गाजली. तिला एक वेगळं नाव मिळालं. ती 'बिग बॉस मराठी ४' मध्ये टॉप २ मध्ये पोहोचली होती. मात्र लोकप्रियतेच्याशिखरावर असताना तिने वैयक्तिक आयुष्यात प्रचंड धक्के पचवलेत. तिचा घटस्फोट हा देखील तिच्या आयुष्यातील एक मोठा धक्का होता. त्यानंतर अपूर्वाला आयुष्याची नवीन सुरुवात करावी लागली होती. १४ फेब्रुवारी रोजी अपूर्वाने दुसऱ्यांदा लग्नगाठ बांधली. तिएन तनुज गोवलकर याच्याशी लग्न केलंय. मात्र तिचं पहिलं लग्न का मोडलेलं हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? स्वतः अपूर्वाने याचं कारण सांगितलेलं. .अपूर्वाचा पहिला पती हा शिवसेनेचा पदाधिकारी होता. त्याचं नाव रोहन देशपांडे होतं. अपूर्वाने १० वर्ष डेटिंग केल्यानंतर त्याच्याशी लग्न केलेलं. मात्र लग्नानंतर तिची फसवणूक झाली असं ती म्हणाली. अपूर्वा म्हणालेली, 'घरातील सत्य परिस्थिती माहीत असूनही काही मित्रांनी फसवणूक केली, त्यांना कधीच विसरणार नाही. ज्याच्यावर जिवापाड प्रेम केलं, त्याने मला फसवलं. १० वर्षांचं अफेअर होतं आमचं आणि त्यानंतर लग्न केलं होतं. छोटी गोष्ट नाहीये ही आणि त्यानंतर घटस्फोट झाला. आता आठ वर्षे झाली मी सिंगल आहे. लोकांना असं वाटतं शेवंता सिंगल आहे? हो आहे. कारण मनापासून हर्ट झालं की तुम्ही वेळ घेता.' .ती पुढे म्हणालेली, ''एका मध्यमवर्गीय व्यक्तीबरोबर जेव्हा घटस्फोटासारखी गोष्ट घडते. तेव्हा कोर्ट-कचेऱ्या करण्यात खूप पैसा खर्च होतो. १२५० रुपये शेवटचे माझ्या अकाउंटमध्ये उरले होते. आजही आकडा लक्षात आहे माझ्या. त्या १२५० पासूनचा प्रवास आता २०२४ मध्ये माझ्याकडे स्वतःचा फ्लॅट, अत्यंत महागडी गाडी आहे आणि छान बँक बॅलेन्स आहे. मी हार मानली नाही आणि जे केलं, त्यासाठी मला माझा अभिमान आहे. आज नाहीये उद्या पैसे येतील, असं म्हणत मी काम करत गेले.'.अपूर्वाने तिच्या दुसऱ्या पतीसोबत लग्नाचे काही फोटोही शेअर केलेत. ज्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय. तर चाहते तिच्यासाठी आनंदी आहेत. अपूर्वाला पुढील सुखी आयुष्यासाठी सदिच्छा देत आहेत. .सगळ्यात कमी वयाची नायिका पडतेय सगळ्यांवर भारी; 'कमळी'ची TRPमध्ये मोठी उडी; जुई गडकरीचं स्थान धोक्यात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.