धर्माच्या नावाखाली लोकांना... ए. आर रहमान यांनी सांगितलं इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचं कारण; म्हणाले- मला आणि माझ्या आईला...

आपल्या आवाजाने, गायिकीने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा लोकप्रिय संगीतकार, गायक ए आर रहमान याने बॉलीवूडला अनेक हिट गाणी दिली. फक्त भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याचे कोट्यवधी चाहते आहेत. त्याचा आवाज आणि त्याचं संगीत ऐकणं ही श्रोत्यांसाठी एक पर्वणी असते. ए आर रहमान याचं आधीचं नाव दिलीप कुमार राजगोपालन होतं. मात्र त्याने नंतर त्याचा धर्म बदलून इस्लाम धर्म स्वीकारला. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्यासाठी सुफीवादाची व्याख्या नेमकी काय आहे आणि त्याला धर्माबद्दल कोणत्या गोष्टी आवडत नाहीत याबद्दल सांगितलंय. . रहमान याने नुकतीच निखिल कामथच्या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. यात बोलताना तो म्हणाला, 'मी सर्व धर्मांचा चाहता आहे आणि मी इस्लाम, हिंदू व ख्रिश्चन धर्माचा अभ्यास केला आहे. माझी एकच अडचण आहे, ती म्हणजे धर्माच्या नावाखाली लोकांना मारणं किंवा इजा करणं. मला लोकांचं मनोरंजन करायला आवडतं आणि जेव्हा मी त्यांच्यासमोर परफॉर्म करतो तेव्हा मला असं वाटतं की, ते एक तीर्थस्थान आहे. वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक, जे वेगवेगळी भाषा बोलणारे अनेक लोक तिथे एकत्र येतात.'.तो पुढे म्हणाला, 'लोक वेगवेगळे धर्म पाळतात आणि वेगवेगळ्या भाषा बोलत असले तरी आपली श्रद्धा महत्त्वाची. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती आध्यात्मिकदृष्ट्या श्रीमंत असते, तोपर्यंत तो आपली इतर उद्दिष्टं साध्य करू शकतो. आपण वेगवेगळ्या धर्मांचं पालन करीत असलो तरी आपली श्रद्धा महत्त्वाची आहे आणि त्यावर आपला विश्वास असला पाहिजे. हेच आपल्याला चांगल्या गोष्टी करण्यास प्रवृत्त करते. आपण सर्वांनी आध्यात्मिकदृष्ट्या श्रीमंत असणं आवश्यक आहे. कारण- जेव्हा आध्यात्मिक समृद्धी येते तेव्हा भौतिक समृद्धीही येते.'.का स्वीकारला इस्लाम धर्म रहमानने नसीर मुन्नी कबीर यांच्या ‘ए. आर. रहमान द स्पिरिट ऑफ म्युझिक’ या पुस्तकात त्याच्या इस्लाम स्वीकारण्याबद्दल सांगितलंय. तो म्हणाला, 'कोणालाही सूफीवाद स्वीकारण्यास भाग पाडलं जात नाही. जर ते तुमच्या हृदयातून आले, तरच तुम्ही त्याचं अनुसरण करता. सूफी मार्ग हा आमच्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग आहे, असं मला आणि माझ्या आईला वाटलं. त्यामुळेच आम्ही इस्लाम स्वीकारला. आमच्याभोवती कोणालाही धर्म परिवर्तनाची पर्वा नव्हती. आम्ही संगीतकार होतो आणि त्यामुळे आम्हाला अधिक सामाजिक स्वातंत्र्य मिळालं.' .ए आर रहमान याने धनुष आणि क्रिती सेनॉन यांच्या 'तेरे इष्क मे' या चित्रपटाला संगीत दिलंय. त्याची गाणी सध्या चांगलीच गाजतायत. हा सिनेमा २८ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..त्या चर्चा खऱ्या ठरल्या! अद्वैत- कलाची जोडी तुटणार; ईशा 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मालिका सोडणार, प्रोमो पाहून चाहते रडकुंडीला\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.