A.R. Rahman Son Accident: ए. आर. रहमान यांच्या मुलाचा अपघात; पहाटे 3 वाजता Porsche ची धडक

AMEEN PORSCHE CAR COLLIDES WITH WAGON R IN CHENNAI: प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक ए आर रहमान याचा मुलगा अमीन याचा भीषण अपघात झालाय. १० ऑगस्ट रोजी पहाटे तीनच्या सुमारास त्याला एका पोर्शे कारने धडक दिलीय. रिपोर्टनुसार अमीन चेन्नईच्या गिंडी भागात पहाटे तीनच्या सुमारास स्वत:ची पोर्से कार चालवत होता. त्यावेळी त्याची गाडी एका वॅगन -R जाऊन धडकली. या अपघातात अमीन जखमी झालाय. .माहितीनुसार ए. आर. रहमानच्या मुलाला किरकोळ दुखापत झाली असून वॅगन- R चा चालक देखील जखमी झाला. अपघातस्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्यांना रुग्णालयात भरती केलय. दरम्यान पोलिसांच्या माहितीनुसार, वॅगन - R साईड रोडने मुख्य रस्त्यावर येत होती. त्यावेळी अमीन चालवत असलेल्या पोर्शे कारने त्याला धडक दिली. .त्यानंतर स्थानिकांनी तिघांना कॉवेरी रुग्णालयात दाखल केलं. माहितीनुसार उपचारानंतर अमीन आणि त्याच्या मित्राला घरी सोडण्यात आलं. परंतु वॅगन-R च्या चालकाला जास्त दुखापत झाल्यानं कालैग्नर सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयत दाखल करण्यात आलय. . अमीन याचा २०२३ मध्ये सुद्धा एका मोठा अपघात झाला होता. या अपघातातून तो थोडक्यात बचवला होता. २०२३ मध्ये एका गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान क्रेनवर लागलेलं मोठं जुंबर अचानकपणे खाली पडलेलं. त्यात अमीनला गंभीर दुखापत झाली होती. .डेटिंगच्या चर्चांदरम्यान गोविंदा 'या' अभिनेत्रींसोबत स्पॉट; पत्नी सुनीताचा संशय खरा ठरला? Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.