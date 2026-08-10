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A.R. Rahman Son Accident: ए. आर. रहमान यांच्या मुलाचा अपघात; पहाटे 3 वाजता Porsche ची धडक

A R RAHMAN SON AMEEN INJURED IN PORSCHE CAR ACCIDENT: A.R. Rahman यांचा मुलगा अमीन याचा चेन्नईतील गिंडी भागात पहाटे 3 वाजता अपघात झाला. Porsche कारची Wagon-R ला धडक; अमीन किरकोळ जखमी.
A.R. Rahman’s Son Porsche accident at 3 am

A.R. Rahman’s Son Ameen Meets With Car Accident 

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AMEEN PORSCHE CAR COLLIDES WITH WAGON R IN CHENNAI: प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक ए आर रहमान याचा मुलगा अमीन याचा भीषण अपघात झालाय. १० ऑगस्ट रोजी पहाटे तीनच्या सुमारास त्याला एका पोर्शे कारने धडक दिलीय. रिपोर्टनुसार अमीन चेन्नईच्या गिंडी भागात पहाटे तीनच्या सुमारास स्वत:ची पोर्से कार चालवत होता. त्यावेळी त्याची गाडी एका वॅगन -R जाऊन धडकली. या अपघातात अमीन जखमी झालाय.

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