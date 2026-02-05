Premier

तुमची मुलं फोनवर Adult Content तर पाहत नाही ना? कसा कराल कंट्रोल?

Parental Control Tips: मोठ्यांपासून अगदी लहानग्यांना वेबसिरीज पाहण्याचे वेड आहे. मात्र तुमची मुलं फोनवर Adult Content तर पाहत नाही ना? यामुळे तुम्ही मुलांवर कसा कंट्रोल कराल ते जाणून घ्या.
सकाळ वृत्तसेवा
Parental Control Tips: सध्या मोठ्यांपासून अगदी लहानग्यांना वेबसिरीज पाहण्याचे वेड लागले आहे. नेटफ्लिक्स, MX प्लेअर, झी5 अशा अनेक अप्सच्या माध्यमातून वेबसिरीज पाहिल्या जातात. मात्र तुमची मुलं फोनवर नक्की काय पाहत आहेत? हे Adult Content तर पाहत नाही ना? असा प्रश्न प्रत्येक पालकांना पडतो. त्यांच्यासाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

