तुमची मुलं फोनवर Adult Content तर पाहत नाही ना? कसा कराल कंट्रोल?

Parental Control Tips: सध्या मोठ्यांपासून अगदी लहानग्यांना वेबसिरीज पाहण्याचे वेड लागले आहे. नेटफ्लिक्स, MX प्लेअर, झी5 अशा अनेक अप्सच्या माध्यमातून वेबसिरीज पाहिल्या जातात. मात्र तुमची मुलं फोनवर नक्की काय पाहत आहेत? हे Adult Content तर पाहत नाही ना? असा प्रश्न प्रत्येक पालकांना पडतो. त्यांच्यासाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .आजकाल बहुतेक पालकांना माझा मुलगा मोबाईलवर कोणता कन्टेन्ट पाहत आहे? असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे अनेकजण आपल्या मुलांवर नजर ठेऊन असतात. यामुळे मुलं त्यांच्या पालकांचा राग-राग करतात. यासाठी पालक नियंत्रणे कठोर नियमांसारखी नसून विश्वास आणि सांत्वनाचे एक प्रकार वाटले पाहिजे. यामुळे तुम्ही मुलांवर पैरेंटल कंट्रोल कसा कराल, याबाबत सविस्तर जाणून घ्या..मुलांना त्यांची स्वतःची जागा द्यानेटफ्लिक्स वयानुसार शो आणि चित्रपट प्रदर्शित करते आणि प्रत्येक सामग्री स्पष्टपणे मॅच्युरिटी रेटिंग आणि शिफारसी सूचीबद्ध करते. यामुळे मुलांना ही त्यांची स्वतःची जागा आहे असे वाटण्यास मदत होते. दरम्यान प्रोफाइल विशिष्ट वयोगटानुसार सेट केल्या जाऊ शकतात. ज्यामुळे पालकांची इच्छा असल्यास, ते नंतर पाहण्यासाठी विशिष्ट चित्रपट किंवा मालिका पूर्णपणे ब्लॉक देखील करू शकतात..प्रौढ प्रोफाइल मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवणेशेअर केलेल्या स्क्रीनवर गोष्टी लवकर मिसळू शकतात. लहान मुलांना ते अॅक्सेस करण्यापासून रोखण्यासाठी प्रौढ प्रोफाइल पिनने लॉक केले जाऊ शकतात. हे त्यांना प्रौढांसाठी बनवलेले कंटेंट पाहण्यापासून किंवा स्वतःहून नवीन प्रोफाइल तयार करण्यापासून प्रतिबंधित करते. हे एक सुलभ संरक्षण आहे जे व्यत्यय टाळते आणि कंटेंट प्ले होऊ लागल्यास तो ताबडतोब थांबवण्याची गरज टाळते..कंटेंटचे वेळेनुसार व्यवस्थापनपालक नियंत्रणे केवळ मूल काय पाहत आहे यावर लक्ष ठेवत नाहीत तर कुटुंबांना ते किती वेळ पाहणे योग्य आहे हे ठरवण्यास देखील मदत करतात. मुलांच्या प्रोफाइलमध्ये ऑटोप्ले बंद केला जाऊ शकतो जेणेकरून एपिसोड किंवा प्रीव्ह्यू नॉनस्टॉप प्ले होऊ नयेत. पालक कोणत्याही प्रोफाइलचा पाहण्याचा इतिहास पाहू शकतात. हे मुलांच्या पाहण्याच्या सवयी प्रकट करते, ज्यामुळे त्यांचे सतत निरीक्षण करण्याची गरज दूर होते..क्युरिऑसिटीला सुरक्षितपणे चालू देणेमुले स्वाभाविकच खूप उत्सुक असतात. नेटफ्लिक्सचा किड्स व्ह्यूइंग अनुभव मुलांना त्यांची उत्सुकता एक्सप्लोर करण्याची परवानगी देण्यासाठी डिझाइन केला आहे, परंतु पूर्व-निर्धारित सीमांमध्ये - जे पालकांनी आधीच सेट केले आहे. अॅनिमेटेड मालिकांपासून शैक्षणिक कथांपर्यंत, मुले त्यांना आवडणारी कोणतीही गोष्ट मुक्तपणे पाहू शकतात आणि पाहण्याचे वातावरण नेहमीच योग्य आणि सुरक्षित असते. पालकांसाठी, याचा अर्थ बहुतेकदा कमी व्यत्यय येतात आणि सतत चेक इन करण्याची किंवा चेक करण्याची आवश्यकता नसते..स्क्रीन टाइम संभाषणाचा काळमुले आणि कुटुंबांसाठी बनवलेले अनेक शो आणि शीर्षके नैसर्गिकरित्या मैत्री, भावना आणि समस्या सोडवणे यासारख्या विषयांवर संभाषण सुरू करतात. याव्यतिरिक्त, लोकप्रिय शो आणि पात्रांनी प्रेरित परस्परसंवादी ऑफलाइन क्रियाकलाप देखील उपलब्ध आहेत - जसे की हस्तकला, खेळ किंवा लहान क्रियाकलाप. हे कुटुंबांना स्क्रीनच्या पलीकडे कनेक्ट होण्याचे सोपे मार्ग प्रदान करतात. हे स्क्रीन टाइम फक्त "व्यवस्थापन" पेक्षा जास्त बनवते - कधीकधी ते कुटुंब म्हणून एकत्र काहीतरी नवीन सामायिक करण्याची आणि शिकण्याची एक मजेदार संधी बनते..घरासारखे वाटणाऱ्या कथामुले आणि कुटुंबांसाठी नेटफ्लिक्सच्या कॅटलॉगमध्ये वेगवेगळ्या संस्कृती आणि भाषांतील कथा समाविष्ट आहेत. भारतीय कुटुंबांसाठी, याचा अर्थ मुले त्यांच्याशी प्रतिध्वनीत होणारी सामग्री पाहू शकतात आणि जगाच्या इतर भागांमधील कथा देखील शोधू शकतात. जेव्हा मुले स्क्रीनवर त्यांच्या स्वतःच्या जीवनाचे काही भाग पाहतात - जसे की घरातील वातावरण, नातेसंबंध किंवा दररोजच्या ट्रिव्हिया - तेव्हा ते कथेशी अधिक खोलवर जोडले जातात..ही साधने दैनंदिन जीवनात का काम करतात?पालकांचे नियंत्रण चांगले वाटते, परंतु त्यांची खरी शक्ती दैनंदिन वापरात प्रकट होते. नेटफ्लिक्सने पालक, शिक्षक आणि बाल सुरक्षा तज्ञांशी सतत संवाद साधून ही वैशिष्ट्ये विकसित आणि परिष्कृत केली आहेत. नेटफ्लिक्स-समर्थित डिजिटल पालकत्व कार्यशाळा आणि शालेय कार्यक्रम आजपर्यंत ७०,००० हून अधिक पालक आणि मुलांपर्यंत पोहोचले आहेत. हे कार्यक्रम कुटुंबांना त्यांच्या वास्तविक दैनंदिन दिनचर्येशी जुळणारे नियंत्रण कसे सेट करायचे ते शिकवतात..