निवृत्तीनंतर अरिजित सिंगचं मोठं कमबॅक! 'या' सिनेमासाठी पुन्हा धरला माईक, भावनिक नात्यासाठी पुनरागमन

ARIJIT SINGH SINGS YE AWARAPAN TITLE TRACK: भारतीय संगीतसृष्टीतून निवृत्तीची घोषणा करून चाहत्यांना सुन्न करणाऱ्या लोकप्रिय गायक अरिजित सिंगने पुन्हा एकदा पार्श्वगायनाकडे पाऊल ठेवले आहे. आगामी बहुचर्चित ‘आवारापन २’ या चित्रपटातील ‘ये आवारापन’ या टायटल ट्रॅकसाठी त्याने आपला सुरेल आवाज दिला आहे. विशेष म्हणजे, महेश भट्ट आणि मुकेश भट्ट यांच्या ‘विशेष फिल्म्स’ने करिअरच्या सुरुवातीला त्याला संधी दिली होती, त्याच जुन्या आणि भावनिक नात्यासाठी त्याने हे पुनरागमन केल्याचे बोललं जात आहे. .काही महिन्यांपूर्वीच अरिजितने पार्श्वगायनातून निवृत्ती घेत असल्याचे जाहीर केले होते, ज्यामुळे संगीतप्रेमींमध्ये मोठी निराशा पसरली होती, मात्र दिग्दर्शक-निर्मात्यांसोबतच्या जुन्या जिव्हाळ्यामुळे त्याने ‘आवारापन २’साठी हे गाणे गाण्यास संमती दिली. अमाल मलिकच्या संथ आणि प्रभावी संगीताने सजलेल्या या गाण्याला रश्मी-विराग यांनी शब्दबद्ध केले आहे. .हा चित्रपट आगामी १४ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. चाहत्यांना आता सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे.सिनेमातील अरजितचा सुरेल आवाज ऐकण्यासाठी चाहते उत्सुक आहे. .'देशविरोधी शक्तींनी आंदोलन हायजॅक करू नये' दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर प्रीती झिंटा म्हणाली...'आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊ नका'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.