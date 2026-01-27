Arijit Singh Retirement : अरिजीत सिंहचा मोठा निर्णय! ‘Playback Singing’ मधून अचानक ‘रिटायरमेंट’ ; लाखो चाहत्यांना धक्का

Arijit Singh Announces Retirement from Playback Singing : मनोरंजन क्षेत्रातून एक अतिशय धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कारण, कोट्यवधी चाहते असणाऱ्या आणि आपल्या आवाजाच्या जादून सर्वांना वेड लावणाऱ्या प्रसिद्ध प्लेबॅक सिंगर अरिजीत सिंह याने अचानक निवृत्ती जाहीर केली आहे.
अरिजीत सिंगने घेतलेल्या या निर्णयाने त्याच्या चाहत्यांनाच नव्हे तर सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्याने आता पार्श्वगायक म्हणून न गाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे त्याने आपल्या या मोठ्या निर्णयाची माहिती सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सर्वांना दिली आहे.
अरिजीत सिंह याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलय की, 'सर्वांना नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा. तुम्ही इतके वर्ष श्रोते म्हणून प्रेम केलं, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. मला घोषणा करताना आनंद होत आहे की, मी आतापासून कोणतंही नवीन गाणं गाणार नाहीये. कारण मी आता थांबतोय. आतापर्यंतचा हा प्रवास खूप चांगला होता'.
अरिजीत सिंह याने आपल्या निर्णयाबद्दल कळवताना तो संगीत क्षेत्रापासून कायमचा दूर जात नसल्याचेही स्पष्ट केलं आहे. मात्र नव्या वर्षांत तो कोणत्याही सिनेमासाठी गाणे रेकॉर्ड करणार नाही.
