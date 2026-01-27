Premier

Arijit Singh Retirement : अरिजीत सिंहचा मोठा निर्णय! ‘Playback Singing’ मधून अचानक ‘रिटायरमेंट’ ; लाखो चाहत्यांना धक्का

Arijit Singh Decision: सोशल मीडियावर पोस्ट करून स्वत:च दिली आहे माहिती, जाणून घ्या नेमकं काय म्हटलंय पोस्टमध्ये?
Popular playback singer Arijit Singh, whose retirement announcement has shocked fans and the Bollywood music industry.

Popular playback singer Arijit Singh, whose retirement announcement has shocked fans and the Bollywood music industry.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Arijit Singh Announces Retirement from Playback Singing : मनोरंजन क्षेत्रातून एक अतिशय धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कारण, कोट्यवधी चाहते असणाऱ्या आणि आपल्या आवाजाच्या जादून सर्वांना वेड लावणाऱ्या प्रसिद्ध प्लेबॅक सिंगर अरिजीत सिंह याने अचानक निवृत्ती जाहीर केली आहे.

अरिजीत सिंगने घेतलेल्या या निर्णयाने त्याच्या चाहत्यांनाच नव्हे तर सर्वांनाच धक्का बसला आहे. त्याने आता पार्श्वगायक म्हणून  न गाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे त्याने आपल्या या मोठ्या निर्णयाची माहिती सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सर्वांना दिली आहे.

अरिजीत सिंह याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलय की, 'सर्वांना नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा. तुम्ही इतके वर्ष श्रोते म्हणून प्रेम केलं, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. मला घोषणा करताना आनंद होत आहे की, मी आतापासून कोणतंही नवीन गाणं गाणार नाहीये. कारण मी आता थांबतोय. आतापर्यंतचा हा प्रवास खूप चांगला होता'. 

Popular playback singer Arijit Singh, whose retirement announcement has shocked fans and the Bollywood music industry.
Himachal Pradesh Loyal Dog Video : ...अन् ‘हे’ मन हेलावणारं भावनिक दृश्य पाहून, बचाव पथकाच्या डोळ्यातही आलं पाणी!

अरिजीत सिंह याने आपल्या निर्णयाबद्दल कळवताना तो संगीत क्षेत्रापासून कायमचा दूर जात नसल्याचेही स्पष्ट केलं आहे. मात्र नव्या वर्षांत तो कोणत्याही सिनेमासाठी गाणे रेकॉर्ड करणार नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

arijit singh
Entertainment news

Related Stories

No stories found.