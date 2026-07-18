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'अर्जुन बिजलानी मौनी रॉयला डेट करतोय?' उत्तर देताना अभिनेता म्हणाला, 'नात्यात प्रेमसंबंध...'

ARJUN BIJLANI DENIES RELATIONSHIP WITH MOUNI ROY:अभिनेता अर्जुन बिजलानी आणि अभिनेत्री मौनी रॉय यांच्या डेटिंगच्या अफवांवर अखेर अर्जुनने प्रतिक्रिया दिली आहे.
MOUNI ROY AND ARJUN BIJLANI VIRAL VIDEO

MOUNI ROY AND ARJUN BIJLANI VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MOUNI ROY AND ARJUN BIJLANI VIRAL VIDEO: अभिनेता अर्जुन बिजलानी आणि अभिनेत्री मौनी रॉय यांचा एक व्हिडिओ अलीकडेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. दोघे एकत्र दिसताच त्यांच्या मैत्रीला प्रेमसंबंधांचे नाव दिले जाऊ लागले, मौनीच्या वैवाहिक आयुष्यातील घडामोडींनंतर अर्जुन आणि तिच्यात काहीतरी सुरू असल्याचे दावेही काही पोस्टमधून करण्यात आले.

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