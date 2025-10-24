Video : अर्जुन करणार सायलीच्या आई - वडिलांची डीएनए टेस्ट ! "अरे इतका स्लो वकील कसा असू शकतो ?" प्रेक्षक भडकले

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ठरलं तर मग त्यातील ट्विस्ट अँड टर्न्समुळे चर्चेत आहे. मालिकेत मैनावती आणि सदा सायलीचे आई-वडील म्हणून समोर आले आहेत. त्यातच आता अर्जुनला एका वेगळ्याच गोष्टीची जाणीव होणार आहे. .मालिकेत पाहायला मिळत आहेत की, मैनावती अर्जुनची श्रीमंती पाहून सायलीचा फायदा घ्यायचं ठरवते. संपूर्ण सुभेदार कुटुंब एकत्र येऊन दिवाळी साजरी करत असतात. त्यातच आता मालिकेत नवा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. .प्रोमो मध्ये पाहायला मिळालं की, सुभेदारांच्या घरी पूर्णा आजी स्पर्धा आयोजित करते. सायली, प्रिया, मैनावती आणि प्रतिमामध्ये सरबत बनवण्याची स्पर्धा असते. तन्वी आणि मैनावतीच्या सरबतामध्ये मीठ जास्त होतं. तेव्हा त्या दोघी त्यांची चूक मान्य करत नाहीत. याशिवाय त्यांची बोलण्याची पद्धतही एकसारखी असते. ही गोष्ट मस्करीत अस्मिता आजीच्या लक्षात आणून देते. "कधी कधी मला मैनावती काकू ही सायलीची नाही तर तन्वीचीच आई वाटतात." असं म्हणते. अर्जुन ते ऐकतो आणि त्याला शंका येते. तो सायली, मैनावती आणि सदा यांची डीएनए टेस्ट करायचा निर्णय घेतो. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र भडकले. "अरे एक सत्य उघडकीस आणायला किती टाईमपास करत आहात ?","तो अर्जुन हुशार वकील नाही मंद बदक आहे","या अर्जुनला लवकर सुचलं डीएनए टेस्ट करायचं..इतके दिवस हा काय करत होता ?","कोणाला न सांगता कर बाबा ...नाहीतर आधीच हा स्वतःच गावभर करतो","पण मूर्ख माणसा गावभर दिंडोरा पेटू नको म्हणजे झालं","ह्याला स्वतःला काहीही original सुचतच नाही. Tubelight उशिरा पेटते त्याची.आता DNA test करताना गावभर धिंडोरा पिटेल , मग काय नागराज आणि प्रिया मिळून रिपोर्ट बदलणार. . मालिकेची मूळ नायिका प्रिया आहे, सायली नाही. जे जे प्रिया साठी उत्तम ते ते केले जाते. तिचे कापडे, दागिने, बॅग्स, चप्पल he सगळे सायली पेक्षा कायमच उत्तम quality चे असते. ".अर्जुनसमोर सत्य कधी येणार ? प्रिया आता नवीन काय कारस्थान करणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .मलायका-अर्जुन पुन्हा एकत्र? एक्स बॉयफ्रेंडने दिलेल्या खास पद्धतीने शुभेच्छा, म्हणाला...'नेहमी तु अशीच...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.