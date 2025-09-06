Premier

ईश्वरी अर्णव राजेशिर्के ! इशुला वाचवण्यासाठी अर्णवने जाहीर केलं नातं; प्रेक्षक म्हणाले "आता खरं लग्न.."

Tu Hi Re Maza Mitwa Star Pravah Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा मालिकेत अर्णव ईश्वरीशी लग्न केल्याचं जाहीर करतो. काय घडलं आहे मालिकेत नेमकं जाणून घेऊया.
Summary

  1. स्टार प्रवाहवरील "तू हि रे माझा मितवा" ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात लोकप्रिय ठरली आहे.

  2. मालिकेत सध्या अनेक नवे ट्विस्ट पाहायला मिळत असून, कथा अधिक रोचक वळण घेत आहे.

  3. पुढील भागात अर्णव एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे ज्यामुळे ईश्वरीचं संपूर्ण आयुष्य बदलणार आहे.

