तो तुझा नवरा आहे, आधी त्याला थांबव... विवाहित पुरुषाशी लग्न करण्याबद्दल अरुणा इराणी म्हणाल्या- तुमच्यात तिसरी व्यक्ती...

ज्येष्ठ अभिनेत्री अरुणा इराणी यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. त्यांच्या करिअरमध्ये त्यांनी 'बेटा', 'फर्ज', 'रॉकी', 'बॉबी' व 'लव्ह स्टोरी' अशा गाजलेल्या चित्रपटात काम केलंय. त्यांनी अनेक दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलंय. मात्र त्यांच्या चित्रपटांसोबतच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची देखील चाहत्यांमध्ये प्रचंड चर्चा झाली. त्याचं कारण म्हणजेच त्यांचं लग्न. अरुणा यांनी एका विवाहित व्यक्तीसोबत लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. झूमला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या या निर्णयाबद्दल स्पष्ट मत मांडलं. .अरुणा यांनी कुकू कोहली यांच्याशी लग्न केलं. त्यांना दोन मुलंही होती. त्या म्हणाल्या, 'मी एका विवाहित पुरुषाशी लग्न केलंय, ही गोष्ट कोणालाही माहीत नव्हती. त्यांच्या पत्नीचं वर्षभरापूर्वी आजाराने निधन झालं होतं. मला माझ्या पतीच्या पहिल्या लग्नाबद्दल कल्पना नव्हती, अशी बातमी का पसरवली गेली याबद्दल मला माहीत नाही. त्यांची पत्नी मुलांसह सेटवर यायची, लग्न करण्याचा निर्णय आम्हा दोघांसाठी खूप कठीण होता. खरं तर बायका, नेहमी पतीच्या आयुष्यात आलेल्या दुसऱ्या महिलांना शिव्या घालतात. पण तुझ्या आनंदाला मी जबाबदार नाही, तो तुझा नवरा आहे. आधी त्याला थांबव, त्याने असं का केलं ते विचार.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी तुमचं घर तोडायला अफेअर थोडीच केलं. त्यांच्या नात्यात तिसरी व्यक्ती येऊच कशी शकते, हे फक्त त्या नवरा किंवा बायकोलाच माहीत. विवाहित पुरुषाशी लग्न करणं सोपं नाही. याच कारणामुळे मी आई झाले नाही. कारण जे मी सहन करतेय ते फक्त मीच सहन करू शकते. मी काळजीत, चिंतेत असते ते ठीक आहे, पण माझ्या मुलाने 'पप्पा कुठे आहे?' असं विचारलं तर मी त्याला काय उत्तर देऊ? तो या सगळ्यात (कुकू कोहली) अडकेल. समजा माझ्या मुलाला मध्यरात्री काही झालं तर मी त्याला कॉलही करू शकत नाही. म्हणूनच मला मूल असावं असं कधीच वाटलं नाही. जे मी सहन केलंय ते दुःख मी माझ्या बाळाला नको.' अरुणा या काही मराठी चित्रपटात देखील झळकल्या. त्यांची 'चंगू मंगू' चित्रपटातली अशोक सराफ यांच्यासोबतची भूमिका देखील चांगलीच गाजली.