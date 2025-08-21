बाप से बेटा सवाई! छोट्या किंग खान आर्यनचा व्हिडिओ पाहिला का? आवाज, दिसणं आणि स्टाइल सगळं काही तेच, व्हिडीओ होतोय व्हायरल

1 शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान दिग्दर्शनात पदार्पण करत आहे.2 ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ हा शो 18 सप्टेंबरला नेटफ्लिक्सवर पाहायला मिळणार आहे.3 आर्यन खानचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून चाहत्यांनी त्याला वडिलांची कॉपी म्हटलंय..गेल्या अनेक काळापासून अनेक नवीन कलाकारांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलय. अनेक सेलिब्रिटींचे मुलं सिनेसृष्टीत पदार्पण करताना पहायला मिळताय. त्यामध्ये आहान पांडे, हब्राहिम अली खान, खुशी कपूर यांनी सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. यांना प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रेम सुद्धा मिळालं. तर काहींचा अभिनय पाहिल्यानंतर त्यांना ट्रोल सुद्धा करण्यात आलं. दरम्यान अशातच आता बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खानच्या मुलाने सुद्धा बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे. हे पदार्पण अभिनयासाठी नाहीतर दिग्दर्शनात केलं आहे. .शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान द बॅड्स ऑफ बॉलीवूडमधून प्रेक्षकांच्या दिग्दर्शकांच्या रुपात भेटीला येणार आहे. नुकताच याचा लाँच सोहळा पार पडला. यावेळी शाहरुख खानसह गौरी खान सुद्धा उपस्थित होती. शाहरुख खानने मीडियाशी बोलताना म्हटलं की, 'मी मुंबईसह महाराष्ट्र या देशाच्या धरतीचे आभार मानतो. तुम्ही मला एवढी संधी दिली त्याबद्दल मी आभार मानतो. आता याच धरतीवर माझा मुलगा दिग्दर्शकाच्या रुपात पदार्पण करतोय. जसं तुम्ही मला प्रेम दिलं त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेम तुम्ही माझ्या मुलाला द्या. जेव्हा माझा मुलगा तुमच्या समोर येईल तेव्हा तो तुम्हाला नक्कीच आवडेल.' पुढे बोलताना शाहरुख म्हणाला की, 'जेव्हा आर्य़नने मला त्याच्या शोबद्दल सांगितलं तेव्हा मला तो वेडेपणा वाटला. मला असं वाटलं हा मन्नतचे सीसीटीव्ही दाखवणार तर नाही ना? पण तो एक अनोखा उपक्रम घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय.'.आर्यन खानचा द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड नेटफिल्सकर पाहायला मिळणार आहे. 18 सप्टेंबर रोजी हा शो प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. यावेळी आर्यन खानने सुद्धा प्रेक्षकांचे आभार मानले. यावेळी आर्यन खानचा सर्वांचे आभार मानताचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये आर्यन खान डिक्टो शाहरुख खानची कॉपी दिसतोय. तेच हावभाव, तसंच बोलणं, तोच आवाज, तिच स्टाईल सगळं काही आर्यन खानमध्ये पहायला मिळालं. सध्या त्याच्या व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतय.नेटकऱ्यांकडून सुद्धा आर्यन खानचं कौतून होताना पहायला मिळतय. अनेकांचं म्हणणं आहे की, हा डुब्लिकेट वडिलांची कॉपी आहे. तसंच आर्यननं या कार्यक्रमात वडिलांचं कौतूक करत त्यांचा खूप सपोर्ट असल्याचंही म्हटलं. नेटकऱ्यांकडून किंग खानसह आर्यन खानचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कौतूक होताना पहायला मिळतय..FAQs.आर्यन खानचा शो कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार आहे?नेटफ्लिक्सवर 18 सप्टेंबरला..आर्यन खानने कोणत्या क्षेत्रात पदार्पण केलं आहे?दिग्दर्शन क्षेत्रात..या लाँच इव्हेंटला शाहरुख खान कोणासोबत उपस्थित होता?गौरी खानसोबत..नेटकऱ्यांनी आर्यन खानच्या व्हिडिओबद्दल काय प्रतिक्रिया दिल्या?"शाहरुख खानची हुबेहुब कॉपी" असं म्हणत कौतुक..बापरे! ठरलं तर मग मालिकेला अभिनेत्रीचा दिला निरोप? चाहत्यांना बसला धक्का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.