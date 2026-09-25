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शाहरुख खानच्या लेकाची पुन्हा कमाल; ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’च्या सीझन २ची कथा स्वतः लिहिणार!

ARYAN KHAN TO DIRECT AND WRITE THE BADS OF BOLLYWOOD SEASON 2: शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’च्या दुसऱ्या सीझनसाठी पुन्हा दिग्दर्शन आणि लेखनाची जबाबदारी सांभाळणार असल्याची माहिती आहे. शूटिंग मार्चपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
ARYAN KHAN

ARYAN KHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

THE BADS OF BOLLYWOOD SEASON 2 SHOOTING LIKELY TO BEGIN IN MARCH: बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानने दिग्दर्शनात पदार्पण केल्यानंतर आता त्याच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. आर्यनच्या ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ या सीरिजला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर निर्माते दुसऱ्या सीझनच्या तयारीला लागल्याची माहिती समोर आली आहे. यंदा त्याने दिग्दर्शनासोबत लेखनाची सुद्धा जबाबदारी सांभाळल्याचं बोललं जातय.

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