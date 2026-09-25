शाहरुख खानच्या लेकाची पुन्हा कमाल; ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’च्या सीझन २ची कथा स्वतः लिहिणार!

THE BADS OF BOLLYWOOD SEASON 2 SHOOTING LIKELY TO BEGIN IN MARCH: बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानने दिग्दर्शनात पदार्पण केल्यानंतर आता त्याच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. आर्यनच्या ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ या सीरिजला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर निर्माते दुसऱ्या सीझनच्या तयारीला लागल्याची माहिती समोर आली आहे. यंदा त्याने दिग्दर्शनासोबत लेखनाची सुद्धा जबाबदारी सांभाळल्याचं बोललं जातय. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दुसऱ्या सीझनच्या लेखन आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी पुन्हा एकदा आर्यन खानकडेच राहणार आहे. पहिल्या सीझानची कथा आर्यनने बिलाल सिद्दीकी आणि मानव चौहान यांच्यासोबत लिहिली होती, मात्र आगामी सीझनसाठी तो स्वतः कथालेखन करणार आहे. गौरी खान निर्मित 'बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' सीरिज १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली होती..दुसऱ्या सीझनचं चित्रीकरण येत्या मार्च महिन्यापासून सुरू होण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त आहे. मात्र, शूटिंगची निश्चित तारीख, कलाकारांची यादी आणि सीरिजच्या प्रदर्शनाची तारीख याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे या नव्या सीझनमध्ये कोणते कलाकार दिसणार आणि कथानकात काय बदल असणार, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..पहिल्या सीझननंतर आर्यन खान पुन्हा एकदा दिग्दर्शन आणि लेखनाची जबाबदारी सांभाळणार असल्याची माहिती चर्चेत आहे. नेटफ्लिक्सकडून दुसऱ्या सीझनबाबत अधिकृत माहिती जाहीर झाल्यानंतरच त्याच्या कथानकासह इतर तपशील स्पष्ट होऊ शकतील.दरम्यान, सीरिजच्या पुढील भागासाठी प्रेक्षकांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. परंतु यंदाची कथा काय असेल? याबाबत प्रेक्षकांना उत्सुकता लागली आहे. .२४ किलो वजन घटवलं! वनिता खरातने सांगितलं डाएटचं सीक्रेट; म्हणाली, ‘आज माझा चीट डे’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.