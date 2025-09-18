Premier

लेकाच्या पहिल्याच सीरिजच्या प्रिमिअरला सुनेचीही हजेरी; 'या' अभिनेत्रीला डेट करतोय आर्यन खान, केलंय अक्षय कुमारसोबत काम

SHAHRUKH KHAN DAUGHTER IN LAW: शाहरुख खानच्या मुलाचा दिग्दर्शक म्हणून पहिला सिनेमा नुकताच प्रदर्शित झाला. या सिनेमाच्या प्रिमिअरला शाहरुखच्या होणाऱ्या सुनेने देखील हजेरी लावली होती.
Payal Naik
बॉलिवूडचा किंग खान असलेल्या शाहरुखचा मुलगा आर्यन खान याने नुकतंच सिनेसृष्टीत पदार्पण केलंय. त्याने दिग्दर्शित केलेली सीरिज ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ आज १८ सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित करण्यात आलीये. मात्र त्यापूर्वी बुधवारी संध्याकाळी या सीरिजचा प्रीमिअर आयोजित करण्यात आला होता. या प्रिमिअरला अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली होती. मात्र यासगळ्यात एका खास व्यक्तीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. ती व्यक्ती म्हणजे आर्यन खानची कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी. तिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय.

