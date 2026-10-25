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'मला साडीत बघून माझ्या सासूने ओळखलंच नाही'; सचिन पिळगांवकरांनी माधुरी दीक्षितला सांगितला 'अशी ही बनवाबनवी'चा किस्सा, म्हणाले...

SACHIN PILGAONKAR'S MOTHER-IN-LAW FAILS TO RECOGNISE HIM IN A SAREE: ‘कोण होणार करोडपती’ या कार्यक्रमात सचिन पिळगावकर आणि अभिनेत्री मधुराणी यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी ‘अशी ही बनवाबनवी’च्या सेटवरील एक मजेशीर किस्सा सांगितला.
Sachin Pilgaonkar shares funny Ashi Hi Banvabanavi shooting story

Sachin Pilgaonkar shares funny Ashi Hi Banvabanavi shooting story


esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SACHIN PILGAONKAR SHARES ASHI HI BANVABANAVI STORY WITH MADHURI DIXIT: ‘कोण होणार करोडपती’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि अभिनेत्री मधुराणी यांनी हजेरी लावली होती. दोघेही त्यांच्या ‘कापूसकोंडा’ या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी या शोमध्ये आले होते. यावेळी माधुरी दीक्षितने दोघांचं उत्साहात स्वागत केलं. त्यानंतर माधुरी, मधुराणी आणि सचिन पिळगावकर यांच्यात रंगलेल्या गप्पांमुळे कार्यक्रमात छान रंगत आली.

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