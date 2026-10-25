'मला साडीत बघून माझ्या सासूने ओळखलंच नाही'; सचिन पिळगांवकरांनी माधुरी दीक्षितला सांगितला 'अशी ही बनवाबनवी'चा किस्सा, म्हणाले...

SACHIN PILGAONKAR SHARES ASHI HI BANVABANAVI STORY WITH MADHURI DIXIT: ‘कोण होणार करोडपती’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि अभिनेत्री मधुराणी यांनी हजेरी लावली होती. दोघेही त्यांच्या ‘कापूसकोंडा’ या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी या शोमध्ये आले होते. यावेळी माधुरी दीक्षितने दोघांचं उत्साहात स्वागत केलं. त्यानंतर माधुरी, मधुराणी आणि सचिन पिळगावकर यांच्यात रंगलेल्या गप्पांमुळे कार्यक्रमात छान रंगत आली..त्यांच्या या चर्चेत अशी ही बनवाबनवीचा एक किस्सा सचिन पिळगांवकरांनी सांगितला. १९८८ मध्ये सचिन पिळगांवकर यांनी अशी ही बनवाबनवी हा सिनेमा दिग्दर्शित केला होता. या सिनेमात त्यांनी सुधीर-सुधा हे पात्र साकारलं होतं. दरम्यान शोमध्ये माधुरीनं या सिनेमाची खास आठवण करून दिली. 'अशी ही बनवाबनवी' सिनेमाच्या सेटवर काही गमतीजमती झाल्या का? जी तुम्हाला आजही लक्षात आहे. असा प्रश्न विचारला. .त्यावर सचिन पिळगांवकर उत्तर देत म्हणाले, 'अशी ही बनवाबनवीच्या सेटवर एकदा माझ्या सासूबाई आल्या होत्या. तेव्हा मी सेटवर सुधाच्या भूमिकेत साडी वगैरे नसून बसलो होतो. तेव्हा सुप्रिया तिथं आली आणि काहीतरी बोलू लागली. तेव्हा सासूबाईंनी सुप्रियाला विचारलं, 'तुझ्या बाजूला साडी नेसून जी बाई उभी आहे, ती कोण आहे?' मग मी त्यांच्या जवळ गेलो आणि पाया पडलो, त्यावेळी त्या 'राहू द्या, राहू द्या' असं म्हणू लागल्या. तेव्हा मी त्याच्याकडे बघत म्हटलं, 'सासूबाई ओळखलं का मला?' हे वाक्य ऐकताच त्या घाबरल्या' हा किस्सा सांगितल्यानंतर मंचावर एकच हशा पिकला..दरम्यान अशी ही बनवाबनवी सिनेमा आजही चाहते तितक्याच आवडीने पाहतात, पार्वती, मधु, शंतनू आणि धंनजय माने यांच्या भूमिका प्रचंड गाजल्या. आजही मिम्समध्ये सिनेमातील अनेक डायलॉग्स वापरले जातात. सिनेमात अशोक सराफ, सचिन पिळगांवकर, सिद्धार्थ रे, सुप्रिया पिळगांवकर, निवेदिता सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे असे मोठे कलाकार होते. .रताळ्याचा वडापाव खाल्लाय का? डॉ. श्रीराम नेनेंनी सांगितली चविष्ट अन् हेल्दी रेसिपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.