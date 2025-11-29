Premier

‘असंभव’चा दुसऱ्या आठवड्यात दमदार प्रवेश

सकाळ वृत्तसेवा
सचित पाटील दिग्दर्शित रहस्यपट ‘असंभव’ या चित्रपटाने आता दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेश केला आहे. या चित्रपटाबाबतची चर्चा अजूनही जोमात सुरू आहे. रहस्यमय धाटणीतील कथानक, कलाकारांचा सहजसुंदर अभिनय आणि वातावरणनिर्मिती याबाबत प्रेक्षक प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.

