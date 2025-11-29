‘असंभव’चा दुसऱ्या आठवड्यात दमदार प्रवेश

सचित पाटील दिग्दर्शित रहस्यपट ‘असंभव’ या चित्रपटाने आता दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेश केला आहे. या चित्रपटाबाबतची चर्चा अजूनही जोमात सुरू आहे. रहस्यमय धाटणीतील कथानक, कलाकारांचा सहजसुंदर अभिनय आणि वातावरणनिर्मिती याबाबत प्रेक्षक प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत..चित्रपटातील ‘अनपेक्षित ट्विस्ट’, ‘दर्जेदार स्टारकास्ट’ आणि ‘छायाचित्रणाची ताकद’ या गोष्टी चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिल्या आहेत. सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी यांसारखी मराठीतील सेलेबल कलाकार मंडळी पहिल्यांदाच एका चित्रपटात एकत्र आली असून, त्या गोष्टीकडेही प्रेक्षकांनी विशेष लक्ष दिले आहे..चित्रपटातील ‘सावरताना’ आणि ‘बहर नवा’ ही गाणी सोशल मीडियावर विशेष लोकप्रिय ठरत आहेत. निर्माते नितीन वैद्य यांनी व्यक्त केलेल्या भावना लक्षवेधी ठरल्या. ‘प्रेक्षकांकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद आणि चर्चेमुळे आमच्या मेहनतीला खऱ्या अर्थाने बळ मिळते. विषय, कथा आणि प्रस्तुती यावर विश्वास ठेवून आम्ही हा चित्रपट केला,’ असे ते म्हणाले..दिग्दर्शन सचित पाटील यांनी केले असून, पुष्कर श्रोत्री सह-दिग्दर्शक आहेत. ‘मुंबई पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंट’चे सचित पाटील आणि नितीन प्रकाश वैद्य निर्माते असून एरिकॉन टेलिफिल्म्सच्या शर्मिष्ठा राऊत, तेजस देसाई आणि ‘पी अँड पी एंटरटेनमेंट’चे मंगेश परुळेकर व संजय पोतदार सहनिर्माते आहेत..दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करताना ‘असंभव’ रहस्यपट प्रेक्षकांच्या चर्चेत कायम राहिल्याचे चित्र समोर येत आहे. आता तिसऱ्या आठवड्यातही ही चर्चा आणि प्रेक्षकांचे लक्ष कितपत टिकते, याकडे चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागलेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.