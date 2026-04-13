Asha Bhosale Bhim Geet : स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांनी गायलेले 'हे' लोकप्रिय भीमगीत तुम्हाला माहीत आहे का? आजही बुद्ध विहारांसह घराघरात घुमतोय सूर!

Asha Bhosale's Contribution to Bhim Geet Tradition : प्रसिद्ध ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्या निधनाने संपूर्ण संगीतविश्वावर शोककळा (Asha Bhosle Death) पसरली आहे. गेली सात दशके आपल्या सुरेल आवाजाने रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या आशाताईंनी वयाच्या ९३ व्या वर्षी (ता. १२) अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या जाण्याने भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक सुवर्णयुग संपल्याची भावना व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आशाताईंना अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना तातडीने मुंबईतील Breach Candy Hospital येथे दाखल करण्यात आले होते. वैद्यकीय उपचार सुरू असतानाही त्यांच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही आणि अखेर त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनाने संगीतप्रेमींमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..आशा भोसले यांनी आपल्या कारकिर्दीत हिंदी, मराठी, तसेच तेलगू, कन्नडसह तब्बल २० हून अधिक भाषांमध्ये सुमारे १२ हजारांहून अधिक गाणी गायली. शास्त्रीय, सुगम, चित्रपटसंगीत, गझल, भजन अशा विविध प्रकारांमध्ये त्यांनी आपल्या आवाजाचा ठसा उमटवला आहे..विशेष म्हणजे, त्यांनी आंबेडकरी चळवळीशी निगडित भीमगीतही गायले आहे. 'बुद्ध नामाची, भीम नामाची' हे गीत त्यांनी आपल्या प्रभावी आवाजात सादर केले असून ते आजही अत्यंत लोकप्रिय आहे. हे गीत विनोद शिंदे (Vinod Shinde) यांनी संगीतबद्ध केले आहे आणि प्रत्येक भीम जयंतीनिमित्त देशभरातील बौद्ध विहारांमध्ये हे गीत आवर्जून ऐकायला मिळते..डा.ॅ बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. B. R. Ambedkar) यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूरच्या दीक्षाभूमी (Deekshabhoomi) येथे आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती. त्या ऐतिहासिक घटनेनंतर आंबेडकरी चळवळ देशभरात वेगाने पसरली. साहित्य, शाहिरी, आंबेडकरी जलसे आणि गाण्यांच्या माध्यमातून या विचारांचा प्रसार झाला. आशाताईंच्या भीमगीतांनीही या चळवळीला एक वेगळी सांगीतिक ओळख दिली..आशा भोसले यांचे योगदान केवळ संगीतापुरते मर्यादित नसून त्यांनी भारतीय संस्कृतीला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याचे मोठे कार्य केले आहे. त्यांच्या आवाजातील जादू, विविधता आणि भावपूर्णता यामुळे त्या सदैव रसिकांच्या स्मरणात राहतील. त्यांच्या निधनाने एक महान पर्व संपले असले, तरी त्यांच्या स्वरांची साथ कायमच अमर राहणार आहे.