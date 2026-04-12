‘फार थोडे दिवस राहिलेत’ आशा भोसले यांचं भावूक वक्तव्य पुन्हा चर्चेत, म्हणालेल्या...'आता माझं वय झालय'

LEGENDARY SINGER ASHA BHOSLE'S WORDS RESURFACE: ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली आहे. आशा भोसले यांनी त्यांच्या गायनाच्या करिअरमध्ये हजारो गाणी गाजली. मराठी, हिंदी, इंग्रजीसह त्यांनी मल्याळम, तामिळ, तेलुगू, रशियन भाषेत सुपरहिट गाणी गायली. भक्ती गीतं, नाट्यगीत किंवा एखादं रोमँटिग गाणं, प्रत्येक गाण्यात आशा भोसले यांचा एक वेगळा अंदाज होता. वयाच्या ९२ व्या वर्षी त्या आपल्यातून निघून गेल्यात. परंतु काही वर्षापूर्वी त्यांनी एका कार्यक्रमात केलेलं वक्तव्य पुन्हा चर्चेत आलं आहे. .मुंबईतील विलेपार्ले इथल्या नाट्यगृहात आशा भोसले यांचं पुस्तक प्रकाशन झालं. या कार्यक्रमात त्या भावूक झाल्या होत्या. प्रेक्षकांशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या की,'सगळ्यांना माझा प्रणाम, माझं आज पुस्तक प्रकाशन झालं याची मला कल्पना नव्हती. सगळ्यांनी मेहनत घेऊन पुस्तक प्रकाशित केले. गौतम राजाध्यक्ष आणि यशवंत देव यांना हे पुस्तक अर्पण करते. जेव्हा माईक समोर येतो तेव्हा घसा कोरडा पडतो. मी ६० वर्षांची होईपर्य़ंत साडे अकरा हजार गाणी गायली होती. जगात सगळ्यात जास्त रेकॉर्ड माझा आहे. माझ्या गाण्याची गिनिज बुकनेही नोंद घेतलीय.'.'मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना प्रणाम करते. रेकॉर्डिस्ट नसते तर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहचला नसता. माझ्या आयुष्यात पुस्तक कधी प्रकाशित होईल याची कल्पना नव्हती. पण आता माझं वय झालय. फार थोडे दिवस राहिले आहेत. असंच मला प्रेम देत राहा' असं त्या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाल्या होत्या. .सांगलीमध्ये आशा भोसले यांचा जन्म झाला होता. वयाच्या १० व्या वर्षापासून त्यांनी गायनाला सुरुवात केली. सर्वांधिक गाणे गाणाऱ्या गायिका म्हणून त्यांची गिनीज बुकने नोंद घेतली. त्या सोडून गेल्या तरी त्यांचं गाणं आजही आपल्या स्मरणात राहणार आहे. त्यांच्या गाण्यातून नेहमीच त्या आपल्या स्मरणात राहणार आहे.