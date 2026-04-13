Asha Bhosle’s Final Song : “या प्रवासाच्या शेवटी मी एक स्वर बनेन…” आशा ताईंंच शेवटचं गाणं चर्चेत, Viral Video

Asha Bhosle Last Song Meaning : ज्येष्ठ दिग्गज गायिका आशा भोसले यांच्या निधनानंतर भारतीय संगीतविश्वातील एक युग संपले. शनिवारी अचानक तब्येत बिघडल्याने त्यांना ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू असतानाच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. यामुळे संपूर्ण सिनेसृष्टी आणि संगीतविश्वात शोककळा पसरली आहे. आशा ताईंनी आपल्या कारकिर्दीत २० पेक्षा जास्त भाषांमध्ये सुमारे १२ हजार गाणी गायली. इतक्या विविध शैलींमध्ये गाताना त्यांनी प्रत्येक गाण्यात वेगळेपण जपले. वयाच्या ९२व्या वर्षीही त्यांचा आवाज आणि गाण्यावरील प्रेम तितकेच जिवंत होते. याची अनुभूती म्हणजे याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्यांचं रिलिज झालेले शेवटचे गाणे. .ब्रिटिश बँडसोबत कामब्रिटिश बँड गोरिलाजच्या (Gorillaz) 'द माउंटन' The Mountain (Parvat) या अल्बममधल्या 'द शॅडो लाइट' The Shadowy Light या गाण्यात आशा ताईंचा आवाज ऐकायला मिळतो. या गाण्यात भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि पाश्चात्य प्रयोगशील संगीत (Western Experimental Music) या दोन्ही शैलींचं एकत्रीरण ऐकायला मिळते. या ट्रॅकमध्ये गायक ग्रफ ह्रिस Gruff Rhys, बासरीवादक अजय प्रसन्न तसेच सरोदवादक अमान अली बंगश आणि अयान अली बंगश यांचाही सहभाग आहे..आशा भोसले यांच्या शेवटच्या गाण्याबद्दलया गाण्याबद्दल बोलताना आशा भोसले यांनी सांगितलं होतं की, हे गाणं त्यांच्या आयुष्याच्या खूप जवळचं आहे. वाराणसीमध्ये गंगेच्या काठावर त्यांनी जे अनुभवले, ती जीवनाची जाणीव त्यांनी या गाण्यात मांडली आहे. त्यांच्या मते, नदी पार करणं म्हणजेच आयुष्याचा प्रवास आहे; जन्म, नाती, संगीतावरील प्रेम आणि जबाबदाऱ्या यांचं प्रतीक आहे..त्या म्हणाल्या होत्या की, "या प्रवासाच्या शेवटी मला मोक्ष प्राप्त होईल आणि मी एक स्वर बनेन." त्यांच्या या विचारातून संगीताशी असलेली त्यांचं खोल नातं आणि जीवनाबद्दलचा आध्यात्मिक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. त्यांच्यासाठी संगीत हेच त्या 'नावाडी'सारखं होतं, जे त्यांना जीवनाच्या एका किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यावर घेऊन जात होतं..गोरिलाज बँडगोरिलाज बँड हा डेमन अल्बर्नआणि जेमि ह्यूलेट या दोघांनी मिळून 1998मध्ये सुरु केला होता. यापैकी अल्बर्न हे 1960-70 सालच्या बॉलिवूड संगीताचा, खासकरून आर.डी बर्मनचा मोठा फॅन आहे. त्यांना आशा ताईंच्या "सायकेडेलिक" आणि "प्रयोगशील" शैलीचं विशेष कौतुक आहे. त्यामुळे या गाण्यात वेस्टर्न पद्धतीसोबतच भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐकायला मिळत आहे.