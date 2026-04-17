प्रभुकुंज ते दुबईचे रेस्टॉरंट! आशा ताईंच्या निधनानंतर त्यांच्या अफाट मालमत्तेचा मालक कोण? त्यांच्या मृत्युपत्रानुसार...

बॉलिवूडच्या दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने संगीत विश्वात मोठी पोकळी निर्माण झालीये. आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्या गात होत्या. मात्र अखेर मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअरमुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली. ९२ वर्षांच्या आशाजी या कोट्यवधींच्या संपत्तीच्या मालक होत्या. आता त्यांच्या मृत्यूपश्चात ही संपत्ती कुणाला मिळणार असा प्रश्न विचारला जातोय. त्यांनी इच्छापत्र केलं होतं का हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत..किती होती आशा यांची प्रॉपर्टी?आशा भोसले या भारतातील सर्वात श्रीमंत गायकांपैकी एक होत्या. त्यांचे उत्पन्न प्लेबॅक सिंगिंग, लाईव्ह कॉन्सर्ट्स, आंतरराष्ट्रीय दौरे, गाण्यांची रॉयल्टी आणि जाहिरातींमधून येत असे. ज्या काळात गायकांना रॉयल्टी मिळत नसे, त्या काळापासून त्यांनी कामाला सुरुवात केली होती. फक्त गाणीच नाही तर त्यांनी परदेशात जागांमध्येही गुंतवणूक केली होती. सोबतच त्यांची 'आशाज' या नावाने हॉटेलची चेन देखील आहे. हा बिझनेसदेखील परदेशात पसरला आहे. तर त्यांचं राहत घरही २० कोटींहून अधिक रुपयांचं आहे. आपल्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी २०० ते २५० कोटींची संपत्ती जमवली होती. .कोणाकडे जाणार वारसा?मिळालेल्या माहितीनुसार, आशाजींची ही २००-२५० कोटींची मालमत्ता त्यांचा मुलगा आनंद भोसले आणि नात झनाई भोसले यांच्याकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. आनंद भोसले हे त्यांच्या व्यवसायाचे व्यवस्थापन पाहत होते, त्यामुळे त्यांना मुख्य वारस मानले जात आहे. यामध्ये मुंबई आणि पुण्यातील आलिशान बंगले तसेच 'आशाज' (Asha's) ही आंतरराष्ट्रीय रेस्टॉरंट साखळी यांचा समावेश आहे. रिअल इस्टेटमध्ये त्यांची सुमारे ८० ते १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असल्याचे सांगण्यात येते. .सहसा कलाकार आपलं मृत्युपत्र आधीच बनवून ठेवतात. मात्र आशाजींनी असं काहीही केल्याची माहिती मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रॉपर्टीवर वारसाहक्काने त्यांच्या मुलांचा अधिकार आहे. आता त्यांच्या चार मुलांपैकी एकच मुलगा जिवंत आहे. सोबतच त्यांची नातंही त्यांचा हॉटेल बिझनेस सांभाळण्यात त्यांची मदत करत होती. त्यामुळे तिच्याकडेही यातला मोठा हिस्सा जाऊ शकतो.