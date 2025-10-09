'कसं काय पाटील बरं हाय का?' जान्हवीच्या आईचं गाणं ऐकलं का? ऑन स्क्रीन आईचं तेजश्री प्रधाननं सुद्धा केलं कौतुक

झी मराठी पुरस्कार सोहळा लवकरच पार पडणार आहे. या पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त कलाकरांनी आपल्या कलागुण सुद्धा सादर केले. येत्या 11 आणि 12 ऑक्टोबरला हा सोहळ्याचा कार्यक्रम टेलिव्हिजनवर प्रसारित होणार आहे. या सोहळ्यात अनेक कलाकारांनी आपल्या कलेला वाव दिलाय. तसंच अभिनयात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या तसंच प्रेक्षकांच्या आवडत्या कलाकारांचा सन्मान करण्यात आलाय. .दरम्यान या पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त व्हायफल या पॉडकास्ट सेशल सुद्धा पहायला मिळतय. यामध्ये मालिकेतील कलाकारांना आपली कला सादर केल्याचं पाहायला मिळतय. यामध्ये शिवानी सोनार, प्राप्ती रेडकर तसंच कमळी मालिकेती कामिनी म्हणजे आशा शेलार यांनी सुद्धा आपली कला दाखवून दिली. यावेळी आशा शेलार यांचा व्हिडिओ झी मराठी वाहिनीवर सोशल मीडियावर शेअर केलाय. जो नेटकऱ्यांना प्रचंड भावलाय..झी मराठीने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये आशा शेलार यांनी 'कसं काय पाटील बरं हाय का' हे गाणं गायलय. त्याच्या आवाज पाहून चाहते सुद्धा थक्क झाले आहे. सोशल मीडियावर चाहते त्यांचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. खलनायिकेची भूमिका असूनही त्यांनी आपल्या आवाजातून कौतूकाची छाप मिळवलीय. यावेळी आशा शेलारच्या ऑन स्क्रीन लेकीनं सुद्धा आईच्या गायनाचं कौतूक केलय. .सध्या सोशल मीडियावर आशा शेलार यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. झी मराठीने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये नेटकऱ्यांनी जान्हवीच्या आईचं तोंडभरून कौतूक केलय. अनेक कलाकरांनी सुद्धा आशा शेलार यांच्या गायनाला दाद दिलीय. मेघा धाडे यांनी कमेंट करत 'वाह! किती मस्त' असं म्हटलय. तर तेजश्री प्रधानने सुद्धा आईच्या गायनाचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर गायनाचा व्हिडिओ चर्चेचा ठरलाय..ट्रान्सजेंडरला जया बच्चन यांनी घरी बोलावलं आणि... पोस्ट शेअर करत ती म्हणाली...'त्यांनी जे केलं ते...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.