'कसं काय पाटील बरं हाय का?' जान्हवीच्या आईचं गाणं ऐकलं का? ऑन स्क्रीन आईचं तेजश्री प्रधाननं सुद्धा केलं कौतुक

Asha Shelar Sings “Kas Kay Patil Bara Hai Ka” video Viral: सध्या सोशल मीडियावर झी मराठीने एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तेजश्री प्रधानच्या ऑनस्क्रीन आईनं 'कसं काय पाटील बरं हाय का?' हे भन्नाट पद्धतीने गाणं गायलय.
Apurva Kulkarni
झी मराठी पुरस्कार सोहळा लवकरच पार पडणार आहे. या पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त कलाकरांनी आपल्या कलागुण सुद्धा सादर केले. येत्या 11 आणि 12 ऑक्टोबरला हा सोहळ्याचा कार्यक्रम टेलिव्हिजनवर प्रसारित होणार आहे. या सोहळ्यात अनेक कलाकारांनी आपल्या कलेला वाव दिलाय. तसंच अभिनयात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या तसंच प्रेक्षकांच्या आवडत्या कलाकारांचा सन्मान करण्यात आलाय.

