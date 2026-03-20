'ये तू इथून जा रे...' मराठी अभिनेत्यावर चांगलेच भडकलेले अशोकमामा आणि सचिन पिळगावकर, म्हणालेले...'याला इकडून हाकला रे…'

SACHIN PILGAONKAR AND ASHOK SARAF LOST COOL OVER JOKE: 90 च्या दशकामध्ये अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि सचिन पिळगावकर यांची प्रसिद्ध जोडी होती. अनेक सिनेमांमध्ये तिघांना एकत्र काम केलय. सचिन पिळगावकर आणि अशोकमामा यांच्या मैत्रीतील प्रेम आजही पहायला मिळतय. दोघेही एकमेकांचे जवळचे मित्र आहेत. दोघांनी अनेक सिनेमात एकत्र काम करत प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलय..अशोक सराफ आणि सचिन पिळगांवकर हे सध्या इतर नवख्या कलाकरांसाठी आदर्श आहेत. त्यांनी अनेक कलाकारांसोबत काम कलेय. त्यापैकीच एक म्हणजे विकास समुद्रे. त्यांनी सचिन पिळगावकर आणि अशोक सराफ यांच्या अनेक सिनेमात काम केलय. नवरा माझा नवसामध्ये सुद्धा विकास समुद्रे पहायला मिळाले होते..दरम्यान विकास समुद्रे यांनी नुकतीच अभिजात मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी अशोकमामा आणि सचिन पिळगावकर यांचा चिडलेला किस्सा शेअर केलाय. माझ्या एका मस्करीमुळे ते मला 'इथून निघ तू' असं म्हटलेलं त्यांनी मुलाखतीत बोलताना सांगितलय. सध्या त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .विकास यांनी सांगितलं की, 'अशोकमामा आणि सचिन पिळगांवकर यांच्यासोबत अदलाबली सिनेमात काम केलं होतं. त्यादरम्यान माझी आई वारलेली, त्यामुळे मी खुप दु:खी होतो. त्यावेळी शुटिंग ठिकाणी एका खोलीत एकटा बसलो होते. तेव्हा सचिन आणि अशोक सर मला भेटायला आले होते. त्यांनी माझं सांत्वन करत विचारपूस वगैरी होती. '.'तसंच एका सीनवेळी अशोक सर खाली झोपले होते. त्यावेळी मला त्यांना काहीतरी द्यायत होतं. त्या सीनमध्ये सचिन माझ्या बाजूला होते. वरुन कॅमेरा लागलेला होता. त्यावेळी सचिन सरांना पटकन बोलून गेलो की, 'बघा इतका मोठा माणूस तर डाऊन टू अर्थ' आहेत. त्यावर ते इतके वैतागले की, मला म्हटले की, तुझी परिस्थिती काय आहे आणि तु काय डाऊन टू अर्थ सारखे जोक मारतोय.' असं म्हणालेले..