भूषण सध्या कुठे आहे, काय करतो मला ठाऊक नाही... जवळच्या मित्राबद्दल आशिष पवार काय म्हणाला

'कॉमेडी एक्सप्रेस' मधून घराघरात पोहोचलेले मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते भूषण कडू आणि आशिष पवार यांनी एक काळ गाजवला. हे दोघे मंचावर आले की लाफ्टर फिक्स होते. प्रेक्षक त्यांची आतुरतेने वाट पाहायचे. 'कॉमेडी एक्सप्रेस' मधलं त्यांचं शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचं स्किट चांगलंच गाजायचं. येत्ते दोघेही शाळेतल्या वात्रट मुलांचं काम करायचे. या दोघांची जोडी तेव्हा प्रचंड गाजलेली. मात्र गेल्या काही वर्षात भूषण कडू अभिनय क्षेत्रापासून दूर आहे. भूषण कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये दिसलेला नाही. करोनामध्ये त्याच्या पत्नीचं निधन झालं. त्यानंतर तो कुणाच्याही संपर्कात नव्हता. आता अभिनेता आशिष पवार याने त्याच्याबद्दल भाष्य केलं आहे. .अभिनेता आशिष पवार याने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना आशिषला भूषण कडूबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. भूषण सध्या काय करतो? त्याच्याशी संपर्क आहे का? असा प्रश्न विचारला असता आशिष म्हणाला, 'फक्त भूषणबरोबरच नाही तर कॉमेडी एक्सप्रेसच्या सर्व कलाकारांसोबत अजूनही मैत्री तशीच आहे. माझे कॅरेक्टर्स लोकप्रिय होण्यात सर्व सहकलाकारांचा हात आहे. इतकी वर्ष काम करत असल्याने मैत्री होणं साहजिक आहे. पण कॉमेडी एक्सप्रेसनंतर सर्वजण आपापल्या कामामध्ये असतात. भूषण सुद्धा त्याच्या कामात होता. पण दरम्यानच्या काळात बऱ्याचशा अशा गोष्टी झाल्या त्यामुळे त्याच्याशी संपर्क असा राहिला नाही.'.आशिष पुढे म्हणाला, 'आतासुद्धा तू विचारशील तर मला खरंच माहिती नाही, की भूषण काय करतो, सध्या कुठे राहतो? खरंच मला माहित नाही. दोन-तीन वेळेला त्याचा फोन येऊन गेला. आम्ही बोललो पण तो त्याच्या कामात व्यस्त आहे. माझं हे चालू आहे, ते चालू आहे, असं म्हणाला. मी म्हटलं ओके, काहीतरी चालू आहे ना, हे महत्वाचं. आम्ही रोज बोलतोय, रोज भेटतोय असं नाहीये.' काही महिन्यांपूर्वी भूषणने अल्ट्रा झक्कास मराठीला मुलाखत दिली होती. यात तो म्हणालेला की त्याला तीन दिवस पुण्यात किडनॅप करून ठेवलेलं.भूषणची पत्नी कादंबरी कडूचं २९ मे २०२१ रोजी कोरोनाने निधन झालं. ती ३९ वर्षाची होती. पत्नीच्या निधनाचा भूषणला मोठा धक्का बसला. भूषण त्यानंतर प्रसिद्धीझोतापासून गायबच झाला. मधल्या काळात तो 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' शोमध्ये काही भागांमध्ये दिसला होता. त्याला प्राकिर्थ हा लहान मुलगा आहे. भूषण एकटा मुलाला सांभाळतो. .लग्नाच्या ११ महिन्यांनी त्यांनी मला मुंबईला आणलं... तो काळ सांगताना प्रभाकर मोरेंच्या पत्नीला अश्रू अनावर ; म्हणाल्या, 'रात्री पावणे एकला...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.