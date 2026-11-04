कोणाकडे तरी आकर्षित होऊन... वयाच्या ६० व्या वर्षी आशिष विद्यार्थी यांनी का केलं दुसरं लग्न? आता सांगितलं कारण, म्हणाले

आपल्या अभिनयाच्या जोरावर भल्याभल्यांना घाम फोडणारे लोकप्रिय अभिनेते आशिष विद्यार्थी यांनी आपल्या खलनायकी तोऱ्याने सगळ्यांना मागे टाकलं. त्यांच्या आवाजातली जरब आणि त्यांनी साकारलेला खलनायक हा कायमच प्रेक्षकांसाठी पर्वणी राहिलाय. ११ पेक्षा जास्त भाषांमध्ये त्यांनी चित्रपट केले आहेत. त्यांना मुख्यतः खलनायक म्हणून ओळख मिळाली. मात्र त्यांच्या चित्रपटासोबतच आशिष त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत होते. वयाच्या ६० व्या वर्षी आशिष यांनी दुसरं लग्न केलेलं. त्यांच्या लग्नाचे फोटो पाहून सगळेच चकीत झालेले. आता त्यांनी त्यांच्या लग्नामागचं कारण सांगितलंय. .आशिष यांनी २५ मे २०२३ रोजी दुसरं लग्न केलेलं. गुवाहाटी येथील फॅशन डिझायनर आणि व्यावसायिक महिला रुपाली बरुआ यांच्यासोबत त्यांनी नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. आता शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टमध्ये त्यांनी त्यांच्या लग्नाचं कारण सांगितलंय. आशिष म्हणाले,'मला वैवाहिक आयुष्य जगायचं होतं. कारण, कोणासोबत तरी राहायचं होतं. मला कोणासोबत तरी फिरायला जावं असं वाटतं. कोणासोबत तरी एका छताखाली राहायला आवडतं. मला जोडप्यांना भेटायलाही आवडतं. शिवाय मला प्रेम करायला आवडतं. आजही माझ्या फोनमध्ये जोडप्यांचे नंबर सेव्ह केलेले आहेत. कोणीतरी माझ्या घरी येऊन माझ्यासोबत जेवण करावं, या गोष्टी मला खूप आवडतात.'.ते पुढे म्हणाले, 'मला कोणाची तरी सोबत हवी असते. मला एकटं राहायला आवडत नाही.ही एक पर्सनल गोष्ट आहे. माझं असं मत आहे की, कारण कोणतंही असो. पण, कोणाकडे तरी आकर्षित होऊन तुम्ही लग्न करत असाल तर त्यात वाईट काहीच नाही. यामुळे कोणाला काही अडचणही नसावी. तुम्हाला तुमचं पुढचं आय़ुष्य कसं जगावं, जसं जगायचं आहे तसं जगा. तुम्ही इतरांबद्दल मतं बनवू नका आणि प्रत्यक्षात असं घडतं. मी कोणाबद्दलही मनात राग किंवा द्वेष ठेवत नाही.' .आणि रागात लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी 'या' मराठी अभिनेत्याच्या चक्क कानाखाली मारली; साध्या भोळ्या लक्ष्याने असं का केलं? असं काय घडलेलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.