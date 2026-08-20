Ashok Saraf: 'मी दादा कोंडकेसोबत 3 सिनेमे केले परंतु नंतर...'' अशोक सराफ आठवण सांगताना म्हणाले..'ते डबल मिनिंगकडे...'

ASHOK SARAF RECALLS WORKING WITH DADA KONDKE IN THREE MARATHI FILMS: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध आणि दिग्गज अभिनेते अशोक सराफ यांनी ८० व्या वर्षात पदार्पण केल्यानिमित्त नागपुरात भव्य नागरी सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी रंगभूमी, मालिका आणि सिनेमे या तिन्ही क्षेत्रात अभिनयात ठसा उमटवल्यामुळे त्यांचा विशेष गौरव करण्यात आला. यावेळी अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीने त्यांच्यासोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. . मुलाखतीत बोलताना अशोक सराफ यांनी दादा कोंडके यांच्यासोबतचा काम करण्याचा अनुभव सांगितला. यावेळी त्यांनी दादा कोंडकेसोबत ३ सिनेमे केल्याचं सांगितलंय. तसंच पुढे बोलताना त्यांनी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची आठवण काढत ५० सिनेमे एकत्र केल्याचंही म्हणाले..अशोक सराफ यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, दादा कोंडकेचा विनोद तुमच्यासाठी कसा आहे? त्यावर बोलताना ते म्हणाले की, 'सुरुवातीला दादा कोंडकेचा विनोद म्हणजे उत्स्फूर्त विनोद. इतका उत्स्फूर्त माणूस मी पाहिलाच नाही. त्याचा सिनेमा मी १९ वेळा पाहिला. त्यांना विनोद कुठे करायचा हे कळायचं. त्यांची कॉमेडी ही लोकनाट्य कॉमेडी आहे.'.'मी त्यांच्याकडे ३ सिनेमे केले. एक पांडू हवालदार,तुमचं आमचं जमलं, राम-राम गंगाराम हे सिनेमे केले. ते सिनेमे त्याकाळी सिल्वर जुगली ठरले. नंतर ते डबर मिनिंगकडे वळले. परंतु तेव्हा मी त्यांच्याकडे नव्हतो, त्यांचे सगळे सिनेमे यशस्वी झाले. त्याचे १९ सिनेमे सुपरहिट झाल्याचं रेकॉर्ड आहे' असंही ते मुलाखतीत बोलताना म्हणाले. .ऐश्वर्या नारकरांच्या घरी आली ‘नवी पाहुणी’; खरेदी केली नवी कोरी गाडी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.