MAHESH LIMAYE REVEALS ASHOK SARAF ICU STORY: अशोक सराफ यांच्या कामाप्रती असलेल्या निष्ठेचा एक खास किस्सा सध्या चर्चेत आला आहे. अभिनेता अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'आदि अनंत' हा सिनेमा नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. आजोबा आणि नातवाच्या नात्यातील भावनिक गुंफण या सिनेमातून पाहायला मिळते. सिनेमातील कलाकारांचा अभिनय आणि कथानकाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. दरम्यान अशातच सिनेमाचे दिग्दर्शक महेश लिमये यांनी अशोक सराफ यांचा एक किस्सा शेअर केलाय. .'द मराठी फाऊंडर'ला दिलेल्या मुलाखतीत महेश लिमये म्हणाले की, 'एक सीन शूट करताना अशोक मामांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. अर्ध्या तासाच ते बॅण्डेज लावून शूटिंगसाठी तयार झाले. जसे ते मस्तीखोर आहेत, तसेच ते हळवे सुद्धा आहे. जेव्हा शुटिंग सुरु झालं त्याच्या ५ दिवस आधी अशोकमामा आयसीयूमध्ये होते. इतकं सगळं होत असूनही ते सतत सांगत होते की, तुमचं कॅन्सल नका करू ते पोस्टपोन करा. त्यावेळी आम्ही ते नसताना काही सीन केले आणि ते आल्यावर पुन्हा ते सीन रिक्रिएट केले. परंतु ते ७-८ दिवसातच सेटवर आले. १० तास काम करणं सोपं नसतानाही त्यांनी खूप भारी काम केलं.' असं लिमये म्हणाले..अशोक सराफ यांना मराठी मनोरंजनविश्वात 'अशोकमामा' म्हणून ओळखले जाते. विनोदी भूमिका असो किंवा गंभीर व्यक्तिरेखा, प्रत्येक भूमिकेत ते आपली वेगळी छाप पाडतात. त्यांच्या अभिनयाइतकीच त्यांची कामाप्रती असलेली निष्ठाही अनेकदा चर्चेचा विषय ठरते. 'आदि अनंत'च्या शूटिंगदरम्यानचा हा अनुभव त्याचीच प्रचिती देणारा आहे..'अशी ही बनवाबनवी'मध्ये महेश कोठारे का नव्हते? अभिनेत्यानेच सांगितला किस्सा, म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.